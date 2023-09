Prime Video macht «LOL»-Weihnachtsspecial

TV-News

Genaue Details hält der Amazon-Streamingdienst aber noch unter Verschluss.

Am Mittwoch veröffentlichte Amazon Prime Video auf seinen Kanälen in den Sozialen Medien ein knapp einminütiges Video, in dem Michael „Bully“ Herbig in «Tatsächlich… Liebe»-Manier mit Pappschildern im Arm eine Botschaft an die Zuschauer sendete. Auf den Kartonagen stand geschrieben, dass es in diesem Jahr ein Weihnachtsspecial des beliebten Comedy-Formatesgeben werde.Weitere Details hielt der Moderator des Formats allerdings unter Verschluss. Weder wurde verraten, wann das Special zu sehen sein wird, noch ging es um den Umfang. Das Teilnehmerfeld wird ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Die Idee hinter einem Weihnachtsspecial ist nicht neu, im vergangenen Jahr gab es von der italienischen Version ebenfalls eine rund 80-minütige Folge, die fünf Tage vor Heiligabend online gestellt worden war. Der weihnachtliche Nicht-Lachen-Wettbewerb dauert in Italien vier Stunden, in den regulären Staffeln werden die Comedians stets sechs Stunden in einen Raum geschlossen.