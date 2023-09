Universal Music und Deezer wollen fair bezahlen

Vermischtes

Deezer führt ein künstlerzentriertes Streaming-Modell ein, um Künstler und Musik besser zu honorieren und gleichzeitig das Fan-Erlebnis zu verbessern.

Universal Music Group (UMG) und Deezer haben die Einführung eines künstlerzentrierten Streaming-Modells angekündigt, das die Künstler und die Musik, die die Fans am meisten schätzen, besser belohnen soll. Deezer wird das Modell im vierten Quartal 2023 in Frankreich einführen, weitere Märkte werden folgen.Die beiden Unternehmen haben das neue Modell im Rahmen ihrer bereits angekündigten Zusammenarbeit gemeinsam entwickelt. Dabei nutzten sie ihre jeweiligen fundierten Datenanalysen, um ein wirtschaftliches Modell zu entwickeln, das den wahren Wert der Beziehungen zwischen Künstlern und Fans besser widerspiegelt."Dies ist die ehrgeizigste Änderung des Wirtschaftsmodells seit der Entstehung des Musikstreaming und eine Änderung, die die Schaffung von qualitativ hochwertigen Inhalten in den kommenden Jahren unterstützen wird", sagte Jeronimo Folgueira, CEO von Deezer. "Bei Deezer steht die Musik immer an erster Stelle, wir bieten ein hochwertiges Erlebnis für Fans und setzen uns für Fairness in der Branche ein. Wir nehmen jetzt eine notwendige Veränderung vor, um den Wert jedes einzelnen Inhalts besser widerzuspiegeln und alle falschen Anreize zu beseitigen, um Künstler zu schützen und zu unterstützen. Es gibt keine andere Branche, in der alle Inhalte gleich viel wert sind, und es sollte jedem klar sein, dass das Geräusch von Regen oder einer Waschmaschine nicht so viel wert ist wie ein in HiFi gestreamter Song des Lieblingskünstlers.""Das Ziel des künstlerzentrierten Modells ist es, die Dynamik abzuschwächen, die das Risiko birgt, dass die Musik in einem Meer von Lärm untergeht, und sicherzustellen, dass wir Künstler in allen Stadien ihrer Karriere besser unterstützen und belohnen, unabhängig davon, ob sie 1000 oder 100 Tausend oder 100 Millionen Fans haben. Mit diesem vielschichtigen Ansatz wird die Musik von Künstlern, die Fans anziehen und begeistern, eine Gewichtung erhalten, die ihren Wert besser anerkennt, und Betrug und Glücksspiel, die nur dazu dienen, den Künstlern die ihnen zustehende Vergütung vorzuenthalten, werden aggressiv angegangen", sagte Michael Nash, EVP und Chief Digital Officer von UMG.