HBO beendet «Real Sports»

US-Fernsehen

Der frühere NBC-Starmoderator Bryant Gumbel führte durch die Sendung.

Der Pay-TV-Sender HBO möchte die Sporttalkshowbeenden. Die Sendung gehörte 29 Jahre zum Programm des Senders und hat bislang mehr als 300 Folgen. Der frühere NBC-Moderator Bryant Gumbel ist das Aushängeschild der Sendung. «Real Sports» wird von Joe Perskie produziert und gewann in der langen Laufzeit unter anderem 37 Emmys im Bereich Sport."Seit dem ersten Tag von «Real Sports» haben wir immer versucht, über die Anzeigetafel hinauszuschauen und uns stattdessen auf die vielen gesellschaftlichen Themen zu konzentrieren, die mit der Welt des Sports verbunden sind", sagte Gumbel in einer Erklärung. "In diesem Prozess hatten wir die Möglichkeit, komplexe Geschichten über Ethnie, Geschlecht, Klasse, Chancen und vieles mehr zu erzählen. Dass wir dies bei HBO seit fast drei Jahrzehnten tun können, ist sehr erfreulich. Ich bin stolz auf die Spuren, die wir hinterlassen haben, und deshalb bin ich bereit, das Blatt zu wenden. Obwohl Abschiede nie einfach sind, habe ich beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, weiterzugehen.""«Real Sports With Bryant Gumbel» ist seit 29 Staffeln ein Meisterwerk der Sportberichterstattung und wurde mit 37 Sports Emmy Awards und 3 Peabody Awards ausgezeichnet", so Casey Bloys, Chairman und CEO von HBO und Max Content. "Als die am längsten laufende HBO-Serie sind Bryant und sein «Real Sports»-Team schon lange ein Eckpfeiler des HBO-Programms. Die Serie wird im Bereich des Sportjournalismus weiterhin großen Anklang finden, und wir sind sehr stolz darauf, Teil einer solch bemerkenswerten Odyssee gewesen zu sein."