Warner Bros. Television setzt Verträge aus

Vermischtes

J. J. Abrams, Greg Berlanti, Mindy Kaling, Bill Lawrence und weitere Top-Produzenten müssen auf Gagen verzichten.

Das Produktionsstudio Warner Bros. Television hat die Verträge mit seinen erfolgreichsten Künstlern ausgesetzt. Zu diesen Autoren und Produzenten gehören nach Informationen von „Variety“ Greg Berlanti, Bill Lawrence, John Wells, Chuck Lorre und Mindy Kaling sowie J.J. Abrams' Bad Robot. Der Grund ist offensichtlich: Die Autoren streiken trotz Top-Gehalt.Schon seit Beginn des Streikes der Writers Guild of America setzte Warner Bros. Television die Verträge mit Wells und Lorre aus. Bei den anderen Künstlern, bei denen die Serien unter anderem in Postproduktion waren, wurde der Status quo erst einmal beibehalten. Inzwischen sollen allerdings alle Projekte abgeschlossen sein.Der Streik hat bereits die magische Marke von drei Monate überschritten. Hier hätten die Studios die Möglichkeit zahlreiche Verträge mit den Autoren zu kündigen. Nach Informationen des Fachblatts „Variety“ haben allerdings keine Studios in größerem Umfang davon Gebrauch gemacht. Die gestreikte Zeit wird im Anschluss an die Wiederaufnahme der Arbeit an das eigentliche Vertragsende angehängt.