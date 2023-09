«Drag Race»-Star Latrice Royale übernimmt «Were Here»

US-Fernsehen

Die vierte Staffel von Sony Pictures Television wird demnächst produziert.

«Drag Race»-Star Latrice Royale wird beiTeil der offiziellen Besetzung und schließt sich den anderen Drag-Künstlerinnen Priyanka, Sasha Velour und Jaida Essence Hall an. Nach Informationen von „Variety“ gibt es in der vierten Staffel Änderungen am Format. Bislang reisten die Drags in jeder Folge in eine amerikanische Stadt, um die Drag-Kunst weiterzugeben.In den neuen sechs Episoden werden sie zwei amerikanische Städte besuchen und dabei einen detaillierten Blick auf die lokalen politischen Systeme und Teilnehmer, die Anti-LGBTQ+-Gesetzgebung und den Widerstand dagegen sowie deren Auswirkungen auf die queere Community werfen ."In diesem zunehmend feindseligen politischen Klima sind wir HBO dankbar für ihr Engagement, LGBTQ+-Geschichten zu erzählen, die den Moment treffen und unsere Geschichte dokumentieren", so Ingram und Warren in einer gemeinsamen Erklärung, aus der ‚Variety‘ zitiert. "Wir sind begeistert, unsere Drag-Familie zu erweitern und den Menschen, die an der Front des Hasses stehen, die dringend benötigte Liebe zu geben."«We're Here» wurde von Stephen Warren und Johnnie Ingram entwickelt und von Peter LoGreco inszeniert. Zu den ausführenden Produzenten gehören Warren, Ingram, LoGreco, Eli Holzman, Aaron Saidman und Erin Gamble für die Intellectual Property Corporation (IPC) von Sony Pictures Television.