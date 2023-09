Quotennews

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen «Bares für Rares» und ARD-Thriller-Wiederholung

Laura Friedrich von 07. September 2023, 08:55 Uhr

Am Ende lag das ZDF auf dem Gesamtmarkt knapp vorne, während das Erste in der jüngeren Gruppe um Haaresbreite an der Konkurrenz vorbeizog.



Im «Bares für Rares» bei einer Sonderausgabe. Im fast 900 Jahre alten Kloster Eberbach begrüßte Horst Lichter seine Gäste und ihre Schätze. Eine davon war Sportmoderation Katrin Müller-Hohenstein, die mit einer alten Lampe anreiste, welche ihre Eltern vor 40 Jahren in Frankreich erstanden hatten. Der Wert derartiger Erinnerungsstücke wurde schließlich von Experten wie Dr. Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel beurteilt.



Ende Juni hatten 3,83 Millionen Fernsehende für einen hohen Marktanteil von 17,2 Prozent gesorgt. Auch bei den 0,51 Millionen Jüngeren war eine starke Quote von 12,0 Prozent zustande gekommen. Inzwischen hatte sich die Reichweite jedoch auf 3,55 Millionen Menschen verkleinert. Dennoch war weiterhin ein guter Marktanteil von 15,6 Prozent eingefahren worden. Die 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen verloren jedoch mehr als vier Prozentpunkte und landeten mit 7,3 Prozent gerade noch so im Senderschnitt.



Damit landete man somit nur haarscharf vor Dem Ersten, wo eine Wiederholung des Thrillerdramas «Ein todsicherer Plan» gezeigt wurde. Erstmals 2014 ausgestrahlt hatte man damals noch 4,63 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegt. Bei den nun 3,45 Millionen Krimifans waren dennoch hohe 15,1 Prozent Marktanteil zustande gekommen. Die 0,35 Millionen Jüngeren überholten das

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

