Doc Caro meldet sich ab Oktober zum VOX-Dienst

Mit Dr. Carola Holzner ist diesmal eine sechsteilige Doku-Reihe geplant, die auf den Namen «Doc Caro – Jedes Leben zählt» hört.

Seit Jahresbeginn steht fest, dass Dr. Carola Holzner, die besser als „Doc Caro“ bekannt ist, Sat.1 verlassen hat, um sich VOX anzuschließen. Der Kölner Sender kündigte eine neue Doku-Reihe an, die nun einen Starttermin erhalten hat. Los geht es mitab dem 4. Oktober, geplant sind sechs Folgen, die immer mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. VOX verspricht einen Einblick in den „außergewöhnlichen Arbeitsalltag und darüber hinaus“ der bekannt Notfallmedizinerin.Ob im Notarztwagen, im Hubschrauber oder in der Notaufnahme: Jede Patientengeschichte ist anders, jede Not ist individuell. Und manchmal ist das medizinische Problem nicht die größte Not. Doc Caro verfolgt den weiteren Weg ihrer Patient:innen aus der Notaufnahme und dem Schockraum hinaus bis in die medizinischen Fach-Abteilungen und OP-Säle des Krankenhauses. Hinzu kommen Animationen, die komplexe medizinische Sachverhalte anschaulich und verständlich erklären. Unter anderem wird erläutert, wie es zu einem Herzinfarkt kommt oder was bei Vorhofflimmern passiert. Außerdem sollen die vielen gesellschaftlich relevanten Gesundheitsthemen thematisiert werden, die sich aus den Geschichten rund um die Patienten ergeben.Als etwa ein Schüler verletzt in der Notaufnahme bei Doc Caro eintrifft, spürt die Notärztin, dass hier nicht bloß ein Unfall vorliegt. Der junge Patient, der aus einer irakischen Familie stammt, hat auch mit Problemen zu kämpfen, die aufgrund von Migration in Brennpunktschulen entstehen. Sie möchte vor Ort etwas verändern und besucht kurzerhand die Schule. Ausgehend von den emotionalen Fällen nimmt die Notfallmedizinerin die Zuschauer zudem mit auf ihre Mission: Missstände im Gesundheitswesen aufzudecken und Nachwuchs für Pflege und Rettungsdienst zu gewinnen.«Doc Caro – Jedes Leben zählt» ist eine Produktion von spin TV.