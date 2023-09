«Das große Backen» verliert bei allen, bleibt aber stabil bei den Jüngeren

Quotennews

VOX setzte unterdessen auf neue Folgen der Dokureihe «Feuer, Wasser, Erde, Luft», was erstmals Anfang des Jahres ausgestrahlt worden war.



Nachdemjahrelang am Sonntagvorabend gelaufen war, wagte Sat.1 in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2014 wieder den Schritt und schickte die Backshow in die Primetime. Nachdem in der ersten Folge Hobbybäckerin Isabella ihre Schürze bereits wieder abgeben musste, hatten nun noch neun Kandidaten die Chance auf 10.000 Euro, den goldenen Cupcake und ein eigenes Backbuch. In der ersten Challenge sollte der Kuchen in Stücke geteilt, einzeln ausdekoriert und dann wieder zusammengebaut werden. Auch eine dekorative Torte mit Creme- und Gemüsefüllungen stand gestern auf dem Programm.Der Staffelauftakt war in der Vorwoche mit 1,34 Millionen Fernsehenden sowie hohen 6,3 Prozent Marktanteil erfolgt. Bei den 0,44 Millionen Jüngeren waren zudem starke 10,1 Prozent zustande gekommen. Auf dem Gesamtmarkt konnte die zweite Folge mit diesen Werten nicht ganz mithalten. Das Publikum verkleinerte sich auf 1,21 Millionen Menschen, so dass noch gute 5,7 Prozent Marktanteil gemessen wurden. Die Zielgruppe bestand hingegen erneut aus 0,44 Millionen Umworbenen. Hier hatte sich der Marktanteil mit 10,0 Prozent kaum geändert.Bei VOX ging es mit einer neuen Folge vonweiter, was erstmals Anfang dieses Jahres angelaufen war. In der Dokureihe werden die Alltagshelden und Retter begleitet, die als erste am Einsatzort eintreffen. Insgesamt 0,64 Millionen Zuschauer interessierten sich für die neue Folge, während im Januar noch bis zu 0,88 Millionen Neugierige eingeschalten hatten. Mit einem mageren Resultat von 2,9 Prozent war somit gestern noch deutlich Luft nach oben. Die 0,33 Millionen Werberelevanten sicherten sich hingegen eine gute Quote von 7,3 Prozent.