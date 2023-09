«TV total» kehrt deutlich schwächer aus der Sommerpause zurück

Quotennews

Auch «Zervakis & Opdenhövel. Live.» waren erstmals wieder im Programm. Bei beiden Formaten hatte die Reichweite gegenüber dem Mai abgenommen.



Nach über drei Monaten kehrtegestern aus der Sommerpause zurück und Sebastian Pufpaff brachte für das Comeback zahlreiche frische Späße und prominente Gäste mit. Die Zuschauer dürfen sich nun auf 15 neue Folgen mit viel Humor, etwas Kritik und gesundem Sarkasmus freuen. Außerdem nimmt der Moderator wieder die sozialen Medien unter die Lupe und kommentiert lustige Ausschnitte verschiedener TV-Sendungen.Das Format hatte sich Ende Mai mit 1,30 Millionen Interessenten in die Pause verabschiedet, was noch für hohe 5,7 Prozent Marktanteil gereicht hatte. Bei den 0,67 Millionen Jüngeren war damals eine starke Quote von 13,8 Prozent zustande gekommen. Es scheint, dass das Programm nach der Pause zunächst wieder auf das gewohnte Niveau zurückfinden muss, denn mit 1,00 Millionen Zuschauern fiel die Reichweite so gering aus wie seit Anfang Dezember nicht mehr. Dennoch standen zum Start in die neue Staffel überzeugende 4,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Die 0,52 Millionen Umworbenen stellten zudem den Tiefpunkt seit Juli des Vorjahres dar. Auch hier war mit hohen 11,7 Prozent noch Luft nach oben.Im Anschluss war auchwieder aus der Pause zurückgekehrt. Zum Ende war man hier auf 0,53 Millionen Fernsehende sowie maue 2,3 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Auch die 0,31 Millionen Werberelevanten waren nicht mehr über mäßige 6,0 Prozent Marktanteil hinausgekommen. Auch dieses Format baute jedoch zunächst ab und kehrte mit 0,46 Millionen Neugierigen sowie ausbaufähigen 2,1 Prozent Marktanteil zurück. Bei den 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen 5,6 Prozent auf dem Papier.