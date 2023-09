Amazon trommelt für «Gen V»

US-Fernsehen

Die neue Serie startet Ende September und ein weiterer Trailer soll die Zuschauer heiß machen.

Prime Video hat den offiziellen Trailer für die mit Spannung erwartete Amazon-Original-Serieveröffentlicht, die am 30. September debütiert. Das Format ist in der teuflischen Welt von «The Boys» angesiedelt und erweitert das Universum um die Godolkin University, ein angesehenes College nur für Superhelden, an dem Studenten zur nächsten Generation von Helden ausgebildet werden – vorzugsweise mit lukrativen Werbeverträgen. Sie wissen, was passiert, wenn Superhelden böse werden, aber nicht alle Superhelden sind von Anfang an korrupt. Neben dem typischen College-Chaos, bei dem es darum geht, sich selbst zu finden und Party zu machen, sehen sich diese Kids mit explosiven Situationen konfrontiert – im wahrsten Sinne des Wortes. Während die Schüler um Beliebtheit und gute Noten kämpfen, ist klar, dass viel mehr auf dem Spiel steht, wenn Superkräfte im Spiel sind. Als die Gruppe junger Superhelden herausfindet, dass in der Schule etwas Größeres und Unheimlicheres vor sich geht, werden sie auf die Probe gestellt: Werden sie die Helden oder die Schurken ihrer Geschichten sein?Zur Besetzung der Serie gehören Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas und Marco Pigossi. In «Gen V» sind außerdem die Gaststars Clancy Brown und Jason Ritter zu sehen, sowie Jessie T. Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit und P.J. Byrne, die ihre Rollen aus «The Boys» wieder aufnehmen.Michele Fazekas und Tara Butters fungieren als Showrunner und ausführende Produzenten. Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe und Michaela Starr fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten der Spinoff-Serie. Als Co-Executive Producer fungieren Brant Englestein, Sarah Carbiener, Lisa Kussner, Gabriel Garcia, Aisha Porter-Christie, Judalina Neira und Loreli Alanís. Die Serie wird von Sony Pictures Television und Amazon Studios produziert, in Zusammenarbeit mit Kripke Enterprises, Point Grey Pictures und Original Film.