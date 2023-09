Paramount+ with Showtime will Preise anheben

Vermischtes

Noch steht aber nicht fest, inwiefern die Abo-Preise angepasst werden sollen.

Paramount-Vorstand Bob Bakish erhöhte in diesem Jahr erstmals den Preis für Paramount+, da man Showtime in das Streamingportal integrierte. Jetzt kündigte der Geschäftsführer an, dass man die Preise noch einmal in der näheren Zukunft erhöhen möchte. Einen Preis nannte Bakish laut „Variety“ allerdings noch nicht."Unser Plan ist es, den Preis erneut zu erhöhen, das ist nicht unsere einzige Preiserhöhung. Ob wir das in '25 oder in '24 tun, werden wir sehen", sagte Bakish während einer Sitzung auf einer von Goldman Sachs gesponserten Konferenz am Mittwoch. "Auch hier ist es noch zu früh, um die Auswirkungen der Preiserhöhung auf die Kosten zu bewerten, aber wir glauben, dass es dort noch viel Spielraum gibt.“"Wir haben gerade unsere erste Preiserhöhung durchgeführt. Es läuft sehr gut nach Plan", sagte Bakish. "Es gab einige Fragen, ob sich dies negativ auf die Abwanderung auswirken würde und ob wir die Abonnentenakquise beeinträchtigen würden. Und Tatsache ist, dass wir das nicht sehen. Das beweist, dass wir angesichts der Inhalte, die wir auf der Plattform anbieten, über eine starke Preissetzungsmacht auf dem Markt verfügen."