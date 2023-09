Podstars

Der Podcast schlägt Brücken zwischen Kulturen, erzählt packende Geschichten und gibt tiefe Einblicke in das Leben und die Erfahrungen von Menschen unterschiedlicher Hintergründe.

Unsere heutige Welt ist immer stärker vernetzt und dennoch von kultureller Vielfalt geprägt. Daher ist es wichtig, Plattformen zu schaffen, die Menschen dazu ermutigen, einander zuzuhören, sich zu verstehen und voneinander zu lernen. Genau dieses Prinzip verkörpertAmina Tekkal ist eine engagierte Aktivistin und Advokatin der Frauenrechte. Sie bringt ihre Perspektive als Tochter kurdischer Eltern in Deutschland in den Podcast ein. Gleichzeitig bringt Farid Behroz («Cuo Bono: WTF to Ken Jebsen»), Journalist und Autor mit afghanischen Wurzeln, seinen einzigartigen Blickwinkel und seine journalistische Expertise ein. Gemeinsam schaffen die beiden eine faszinierende Mischung aus Hintergrundwissen, Interviews und persönlichen Erzählungen.Die Themen, die der Podcast behandelt, sind dabei breit gefächert. Identität, Integration, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit und Kulturkonflikte sind nur einige Beispiele. Amina und Farid setzen ihre Stimmen und ihre einzigartigen Perspektiven ein, um schwierige Fragen anzugehen und Tabus zu brechen. Ihre Offenheit und Empathie schaffen eine Atmosphäre, in der sich die Gäste wohl fühlen, ihre Geschichten offen und ehrlich zu teilen, egal wie persönlich oder bewegend sie sind.«Tekkal & Behroz» laden Gäste aus den vielfältigsten Hintergründen ein. Von Menschen, die sich in der Politik engagieren, über Künstler bis hin zu kleinen Alltagshelden, der Podcast lädt ein, wer auf die eine oder andere Weise einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. Durch diese facettenreichen Perspektiven wird der Zuhörer dazu angeregt, Vorurteile abzubauen und die Welt mit anderen Augen zu sehen.Die gute Chemie zwischen Amina und Farid ist in jeder Episode spürbar. Ihre Dynamik, ihr gegenseitiger Respekt und ihre gemeinsame Herzensangelegenheit, Verständnis zu fördern, machen «Tekkal & Behroz» zu einer sowohl angenehmen als auch inspirierenden Hörerfahrung. Die Zuhörer werden dazu ermutigt, nicht nur passive Konsumenten zu sein, sondern aktiv an Diskussionen teilzunehmen, Fragen zu stellen und sich tiefer mit den Themen auseinanderzusetzen.Alles in allem will Tekkal & Behroz mehr als nur ein Podcast sein. Er soll ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Inspiration sein. Er lädt dazu ein, über den Tellerrand zu schauen, Gemeinsamkeiten zu finden und die Schönheit der Vielfalt zu zelebrieren.