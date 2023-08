«Tatort Kunst» startet

Vermischtes

Ab 7. September gibt es im Deutschlandradio einen Podcast über die Schattenseiten der Kunst.

Das Deutschlandradio startet am Donnerstag, 7. September 2023, einen neuen Podcast. Dieser hört auf den Namenund will sich mit den Schattenseiten der Szene auseinandersetzen. Moderiert wird das Format von Rahel Klein und Stefan Koldehoff. Die in Auftrag gegebene erste Staffel umfasst zunächst fünf Geschichten in sieben Folgen. Die Folgen sind jeweils eine Woche lang exklusiv in der DFL Audiothek zu hören.Um die Herkunftsgeschichte von Kunstwerken zu entschlüsseln, verfolgen die Journalistinnen und Reporter gemeinsam mit Chefautor Sven Preger mit detektivischer Akribie Spuren in die Vergangenheit. Sie sprechen mit Forscherinnen und Expertinnen, decken Widersprüche auf und zeigen, was im milliardenschweren Kunstmarkt und in den Museen schief läuft.Der Fall "Der doppelte Macke" bezieht sich auf eine Auktion bei Christie's in London vor wenigen Monaten. Dort sollte ein Aquarell von August Macke unter den Hammer kommen. Auf dem Markt kursieren jedoch zwei Versionen des Werkes. Bei welchem handelt es sich um das Original und bei welchem um eine Fälschung? Um das zu klären, reist "Tatort Kunst" in die Schweiz und trifft den berühmtesten Kunstfälscher der Geschichte, Wolfgang Beltracchi.