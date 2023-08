Kurzfristiger Start von «Picard»

TV-News

Die zweite Staffel der «Star Trek»-Serie wird kommenden Samstag als Free-TV-Premiere laufen.

Der kostenlose Streamingdienst Pluto TV hat die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel vonangekündigt. Bereits am kommenden Samstag, 8. September, wird die zweite Staffel auf Pluto TV ausgestrahlt. Die Serie ist ein Spin-Off von «Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert», die Science-Fiction-Serie wurde zwischen 1987 und 1994 von Paramount Pictures produziert und auf Sat.1 ausgestrahlt.«Picard» wurde in Deutschland unter anderem von Amazon ausgestrahlt, inzwischen liegen die Rechte auch bei Paramount+. CBS Television Studios produzierte die Serie zwischen 2020 und 2023. In der zweiten Staffel spielen Patrick Stewart, Michelel Hurd, Jeri Ryan, Orla Brady und Whoopi Goldberg mit. Im Frühjahr 2022 fand die Deutschlandpremiere statt.„«Picard» glänzt trotz einem narrativ äußerst holprigen Staffelstart in seiner zweiten Staffel mit dem Fokus auf seine Protagonisten. Es macht den Anschein als wolle man mehr Wert auf ein Charakterdrama legen und zumindest etwas von der Science-Fiction Dominanz des Universums abweichen, auch um die Fehler der deutlich inkohärenten Premierenstaffel nicht zu wiederholen. Ob eine bessere Balance zwischen beiden Welten funktioniert, muss sich noch zeigen, hierfür dürfen sich die Autoren allerdings nicht mehr allzu viele Ausrutscher leisten“, urteilte Marc Schneider für Quotenmeter.