RTL Crime nimmt «Black Space» ins Programm

TV-News

Außerdem wiederholt die Pay-TV-Station am Freitagabend «No Body Recovered – Mord ohne Leiche».

Der Fernsehsender RTL Crime nimmt die Seriewieder auf. Die Serie wird 2020 in Israel produziert. Reshet 13 hat den zehnteiligen Actionthriller in Auftrag gegeben. Die erste Staffel ist auch bei Netflix verfügbar, eine zweite Staffel ist in Vorbereitung.Darum geht es in «Black Space»: Während der Feierlichkeiten zum Memorial Day stürmt eine Gruppe maskierter Männer die High School einer Kleinstadt. Sofort schießen sie um sich. Als Ermittler Rami Davidi und seine Polizeikollegen eintreffen, finden sie vier tote Schüler vor. Doch außer Schülern und Lehrern ist niemand im Gebäude. Schließlich werden drei palästinensische Arbeiter auf dem Dach gefunden, die als Verdächtige gelten. Doch Davidi hat Zweifel. Die acht Folgen werden ab Montag, 8. Oktober 2023, um 20.15 Uhr wiederholt.Am Freitagabend, 13. Oktober, wirdins Programm genommen. Die erste Ausgabe des Formats handelt von Mike O'Leary, der im Januar 2020 auf dem Heimweg von der Arbeit verschwand. Sein Verschwinden löste eine groß angelegte polizeiliche Untersuchung aus. Der Verdacht fiel schnell auf Andrew Jones, nachdem die Polizei herausgefunden hatte, dass Mike eine Affäre mit dessen Frau hatte. Da bei den Ermittlungen jedoch keine Leiche gefunden wurde, musste sich die Polizei etwas einfallen lassen, um ihm einen Mord nachzuweisen.