Netflix veröffentlicht «Neon»-Teaser

Die neue Serie von Daddy Yankee soll Mitte Oktober bei Netflix starten.

ist eine neue Serie über die Suche dreier Freunde nach Ruhm in der Welt des Reggaeton, produziert von Daddy Yankee und mit Originalsongs von Tainy. Oder zumindest einen bezahlten Gig zu spielen. Die neue Netflix-Serie ist für den 19. Oktober 2023 angekündigt. Acht Episoden umfasst die neue Serie.Von der Kleinstadt Florida zu den belebten Stränden und hellen Lichtern von Miami folgt Neon drei Freunden auf ihrem Weg, in der Welt des Reggaeton groß rauszukommen. Die acht Episoden umfassende Komödie fängt nicht nur die überlebensgroßen Träume der drei Freunde ein, sondern auch die harte Realität und die lustigen Missgeschicke, die das Überleben in der Musikindustrie mit sich bringt. Tyler Dean Flores spielt Santi, einen aufstrebenden Reggaeton-Künstler, der mit der Hilfe seiner Freunde Ness (Emma Ferreira), Felix (Jordan Mendoza) und der A&R-Vertreterin Mia (Courtney Taylor) hofft, der größte Star des Reggaeton zu werden. Oder zumindest seine Miete zu bezahlen.Tyler Dean Flores, Emma Ferreira, Jordan Mendoza und Courtney Taylor spielen die Hauptrollen. «Neon» wurde von Shea Serrano und Max Searle mitentwickelt, der auch als Showrunner fungiert. Die Serie wird von Serrano und Searle produziert, zusammen mit SB Projects, Anne Clements und Daddy Yankee.