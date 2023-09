Netflix kündigt «Murdaugh Murders: A Southern Scandal» an

US-Fernsehen

Michael Gasparro und Julia Willoughby Nason haben eine Fortsetzung der True-Crime-Serie gedreht.

Der Streamingdienst Netflix hat eine zweite Staffel vonbestellt. Die drei neuen Episoden sollen am 20. September 2023 weltweit starten. Michael Gasparro und Julia Willoughby Nason führten nicht nur Regie, sondern waren auch die ausführenden Produzenten.Am 2. März 2023 wurde Alex Murdaugh des Mordes an seiner Frau Maggie und seinem Sohn Paul für schuldig befunden. Die Welt verfolgte mit angehaltenem Atem die Urteilsverkündung. Die Menschen in Lowcountry hatten fast zwei Jahre lang darauf gewartet, zu erfahren, was in der Nacht des 7. Juni 2021 geschah.Staffel 2 wird Berichte aus erster Hand von denjenigen enthalten, die in den Tagen vor und nach den Morden dabei waren und mehr Einblicke als je zuvor in diese tödliche Nacht geben, darunter Blanca Turrubiate-Simpson (ehemalige Haushälterin der Familie Murdaugh) und Mushelle "Shelly" Smith (Betreuerin von Libby Murdaugh) - die zu den wichtigsten Zeugen des Prozesses wurden -, Curtis Edward Smith (alias Cousin Eddie) und Gwen Generette, eine der Geschworenen des Prozesses. Morgan Doughty, Pauls Ex-Freundin, Anthony Cook, Pauls Freund, und Valerie Bauerlein, Reporterin des Wall Street Journal, kehren ebenfalls zurück.