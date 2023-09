«My Lover, My Killer» hat neue Folgen

TV-News

RTL hat die True-Crime-Reihe von Firstlook TV erworben.

Der Fernsehsender RTL Crime hat sich die Rechte an der zweiten Staffel vongesichert. Die aus Großbritannien stammende True-Crime-Reihe stammt von der Produktionsfirma Firstlook TV und wird ab Mittwoch, 11. Oktober, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Im Mittelpunkt der ersten Folge steht Harry Dhillon.Alice Ruggles lernt den attraktiven jungen Lance Corporal Harry Dhillon kennen. Trotz seines Einsatzes in Afghanistan gelingt es den beiden, Zeit miteinander zu verbringen. Aber das Zusammensein war nur von kurzer Dauer, und Alice fand sich in einer Beziehung wieder, in der sie missbraucht und unterdrückt wurde. Erst als Alice den Teufelskreis durchbrach und ihn verließ, wurde ihr klar, wie gefährlich Dhillon war.Ab 21.00 Uhr werden wöchentlich zwei Ausgaben der Sendungwiederholt. Militär, Polizei und Geheimdienste greifen immer häufiger auf speziell ausgebildete Einheiten zurück, die für Sondereinsätze angefordert werden. Sie werden vor allem in Krisengebieten für Missionen eingesetzt, die eine hervorragende Ausbildung erfordern. Auch bei terroristischen Bedrohungen und bei Rettungseinsätzen sind Eliteeinheiten nicht mehr wegzudenken. Sie haben vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg an Bedeutung gewonnen.