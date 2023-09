«Blinded» kehrt zurück

TV-News

Sat.1 Emotions wird die schwedische Serie im Herbst acht Wochen lang ausstrahlen.

C More und FLX haben die Serie «Fartblinda» kreiert, die zunächst auf dem schwedischen Sender TV4 ausgestrahlt wurde. Nach einem knappen Dreivierteljahr schaffte es das Format von Carolina Neurath ins deutsche Fernsehen, Sat.1 Emotions setzte ab dem 23. März 2020 auf die Serie. Insgesamt wurden zwei Staffeln mit jeweils acht Folgen produziert.Inhat die junge und engagierte Finanzjournalistin Bea Farkas eine heimliche Liebesbeziehung mit dem verheirateten Familienvater Peder Rooth, dem CEO der ST Bank. Doch auch beruflich gibt es Berührungspunkte zwischen den beiden, die ihre Beziehung in Gefahr bringen könnten. Denn Farkas erhält bei seinen Recherchen einen Insidertipp und stößt auf dunkle Machenschaften in der Bank.Sat.1 Emotions wiederholt die Serie in Doppelfolgen ab Montag, 18. September 2023 um 21.50 Uhr. In der Serie spielen Julia Ragnarsson, Matias Varela, Julia Dufvernius und Albin Grenholm. Die Serie wurde von der DTM - Digital Media Technologie GmbH aus Hamburg produziert. Regie führte Jörn Linnenbröker, die Bücher schrieb Christos Topulos.