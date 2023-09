Just Nero  Facettenreicher Meinungsblogger

YouTuber

Der Youtuber ist in der Meinungsblogger-Szene sehr präsent und produziert qualitativen Content, in dem Influencer oder YouTube-Kanäle scharf kritisiert werden.

Just Nero, bürgerlich Robin, ist ein Meinungsblogger, der kritisches Verhalten von Personen des öffentlichen Lebens kritisiert. Der Kanal wurde bereits von 409.000 Nutzern abonniert und das älteste aufrufbare Video wurde am 15.07.2017 veröffentlicht. Just Nero hat einen eigenen, gut erkennbaren Stil, in denen er die Videos veröffentlicht. Während er sich selbst auf seinem Hauptkanal nicht zeigt, werden eine Animation der Audio-Wellenform in das Video geschnitten sowie ein Comicartiger Charakter eingeblendet. Daneben stützt er Aussagen auf Bildern oder Videoausschnitten und kann dabei die Kritik humorvoll vermitteln, ohne dass der Kerninhalt verloren geht. Bei sehr ernsten Themen verzichtet er meistens auf den Humor und vermittelt die Themen ernst. Auf seinem Zweitkanallädt er Reaktionen auf verschiedene Videos aus seinen Twitch Livestreams und Gameplay einzelner Spiele hoch. Dieser Kanal hat derzeit knapp 53.000 Abonnenten. Allerdings werden auf diesem Kanal nur sehr unregelmäßig Videos hochgeladen.Das beliebteste Video auf dem Hauptkanal istmit 1,2 Millionen Aufrufen. Dort geht er in 70 Minuten, gemeinsam mit anderen Meinungsbloggern, auf verschiedenste YouTube Kanäle ein und kritisiert diese konstruktiv.Sehr bekannt ist außerdem seine Video Reihe zur ehemaligenTeilnehmerin Aline Bachmann. Ihr wird vorgeworfen auf Social Media zu lügen und zu betrügen. Daraufhin hat Just Nero die Reihe gestartet und ihr Fehlverhalten aufgezeigt. Bachmann reagierte auf die Videos, indem sie den YouTuber beleidigte, ihm drohte und schließlich private Informationen über ihn veröffentlichte. Daraufhin entschloss er sich vor Gericht zu ziehen und gewann den Prozess. Neben seinen Videos, die gezielt einen Kanal kritisieren werden vereinzelt Top-Listen hochgeladen, in denen ein bestimmtes Genre an Kanälen sortiert und bewertet wird. Ein Beispiel dazu ist das Videoin denen alle Funk Kanäle auf einer Skala von 1-100 bewertet werden. Wie bereits erwähnt ist er ebenfalls auf der Streaming-Plattform Twitch aktiv und hat bei dem Kanal JastNero knapp 50.000 Follower angesammelt.Just Nero ist in der Meinungsblogger Szene recht groß, sodass auch größere YouTuber wie beispielsweise Montana Black, Simon Unge, Trymacs oder Rezo auf ihn reagieren. Neben Shashka, Alpha Kevin oder Kyzer ist er einer der größten Meinungsblogger auf YouTube Deutschland.Über Just Nero sind nur wenige private Informationen öffentlich. Jedoch geht er sehr offen mit seinen psychischen Erkrankungen und seinem Umgang mit diesen um. Dazu klärt er Vorurteile über diese Krankheiten in dem Videoauf und hilft somit unter Umständen einigen Zuschauern, indem er von seinen eigenen Erfahrungen berichtet.