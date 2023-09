«Die Made» ist unschlagbar

Quotennews

Mit Blick auf die Gesamtreichweite holt der Start der zweiten Staffel die besten Zahlen des gesamten Tages.

Erstmals im laufenden Kalenderjahr setzt das ZDF auf, mit der neuen Folge «Die Made». Mit Erfolg. Stolze 4,69 Millionen Zuschauer sind zum einen die beste Leistung des gesamten gestrigen Sendetages, zum andern zeigt sich auch im internen Vergleich der bisherigen Platzierungen ein Bestwert. Überzeugende 21,0 Prozent kann sich das Zweite Deutsche Fernsehen hier auf der Zunge zergehen lassen. Im Endeffekt das komplette Gegenteil zeigt sich in der Leistung der jüngeren Zuschauer. Mit 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen lief es noch nie schlechter im internen Vergleich, jedoch ist der Marktanteil mit 6,9 Prozent gut.Dem guten Vorlauf entsprechend, holt auchim Anschluss starke 4,28 Millionen Zuschauer ab, hier fällt der Marktanteil auf 19,1 Prozent. Die Jüngeren steigern sich sogar auf 0,29 Millionen, am Markt bleiben so 6,9 Prozent stehen. Erst nach den beiden genannten Titeln schiebt sich das erste andere Format in die Liste der besten Reichweiten. Die «Tagesschau» geht mit 3,43 Millionen Zuschauern und 16,4 Prozent am Markt mit Bronze nach Hause. Bei den Jungen liegt das News-Format ab 20 Uhr einsam an der Spitze. 0,59 Millionen Fernsehzuschauer im entsprechenden Alter ergeben hier starke 16,1 Prozent.Das erste private Format ist nach vielen öffentlich-rechtlichen Angebotenmit 2,42 Millionen Zuschauern, wenn auf die News-Formate in der Rangliste verzichtet wird, liegtmit 1,91 Millionen Zuschauern an der privaten Spitze. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauergruppe dominiert die Daily-Soap gleichermaßen. «GZSZ» liegt mit 0,52 Millionen recht knapp hinter der «Tagesschau», so waren 15,6 Prozent am Markt drin.