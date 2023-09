Quiz Taxi feiert ordentliches TV-Comeback

Quotennews

Die erste von 29 geplanten Sendungen sicherte sich eine überdurchschnittliche Einschaltquote in der Zielgruppe.

Thomas Hackenberg kehrte ins Programm des Privatsenders Kabel Eins zurück und fuhr in einer Neuauflage der Quizshowvor. Jenen Job hatte er zwischen 2006 und 2008 inne, da der Erfolg nach einer durchaus quotenstarken Anfangszeit aber auf der Strecke blieb, blieb das Fahrzeug 15 Jahre in der Garage. Am Montagvorabend feierte Hackenberg nun sein Comeback, um 18:55 Uhr interessierten sich 0,37 Millionen Zuschauer für die 35-minütige Quiz-Sendung. Der Marktanteil wurde auf ausbaufähige 2,3 Prozent beziffert. In der Zielgruppe erreichte Kabel Eins 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige und ordentliche 4,9 Prozent Marktanteil.Eingerahmt war das TV-Urgestein von den Kabel-Eins-Dauerbrennernund. Die Restaurant-Sendung in der 18-Uhr-Stunde kam mit 0,40 Millionen Zuschauern ab drei Jahren auf solide 3,2 Prozent Marktanteil. 0,08 Millionen Umworbene lieferten ebenfalls annehmbare 3,9 Prozent. «Achtung Kontrolle!» ging um 19:30 Uhr on air. Die verkürzte Version blieb auf dem üblichen überschaubaren Quoten-Niveau. Insgesamt wurden 1,8 Prozent gemessen, in der Zielgruppe standen 3,3 Prozent zu Buche. Die Reichweite belief sich auf 0,36 Millionen, darunter 0,12 Millionen werberelevante Seher.In der Primetime setzte Kabel Eins auf den Action-Klassikermit Jason Statham. 1,00 Millionen entschieden sich um 20:15 Uhr für den Film aus dem Jahr 2002, was einen Marktanteil von tollen 4,2 Prozent nach sich zog. 0,31 Millionen umworbene Zuschauer folgten dem Programm bis 22:05 Uhr, was einem Marktanteil von starken 6,4 Prozent entsprach. Bis kurz vor 1:00 Uhr in der Nacht folgte ein weiterer Action-Film, den 0,69 Millionen Zuschauer sahen.sicherte fantastische 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.