VOX und RTL dominieren das Privatfernsehen

Quotennews

Überraschend holt sich «RTL Direkt» den Primetime-Sieg noch vor «Die Höhle der Löwen» und «Wer wird Millionär?».

Nach durchaus mageren Wochen mit insgesamt fünf Ausgaben der Doku-Soap «Undercover Boss» holte RTL am Montagabend seinen Quizshow-Klassikerins Programm zurück. Die Sendung ging erstmals am 3. September 1999 on air, einen Tag nach dem 24. Geburtstag präsentierte der Kölner Sender den Start der „3-Millionen-Euro-Woche“, eine Erweiterung der Show, die im Januar 2022 erstmals umgesetzt wurde und stets herausragende Quotenergebnisse lieferte. Die erste von vier Ausgaben in dieser Woche sicherte sich allerdings „nur“ 2,55 Millionen Zuschauer – so wenige wie noch nie während der Sonderwoche. Mit einem Marktanteil von 13,3 Prozent lag RTL trotzdem ganz vorne unter den Privatsendern. Auch in der Zielgruppe lief es für Günther Jauch gut, dennoch blieb Luft nach oben. 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährige entsprachen 11,7 Prozent Sehbeteiligung.Einziger Privatsender, der dem Ergebnis folgen konnte, war die RTL-Schwerster VOX . Dort folgten der zweiten Ausgabe der neuen-Staffel 1,43 Millionen Zuschauer, nachdem der Auftakt vor acht Tagen 1,74 Millionen Zuschauer einfuhr. Die Gründershow durfte sich über einen Marktanteil von sehr guten 6,5 Prozent freuen. In der Zielgruppe zog der Sender mit der roten Kugel an RTL vorbei und verbuchte diesmal 0,54 Millionen Umworbene und 11,8 Prozent. Vergangene Woche wurden 0,64 Millionen und tolle 14,0 Prozent ausgewiesen.Zurück zu RTL: Dort funktionierte nicht nur «Wer wird Millionär?» selbst, sondern auch das Zusammenspiel mit den umliegenden Nachrichten-Sendungen. Das zwischengeschobeneinformierte um 22:15 Uhr 2,27 Millionen Zuschauer, darunter 0,50 Millionen Jüngere. Dies hatte Marktanteile von 12,4 und 12,6 Prozent zur Folge.holte ab Mitternacht 0,94 Millionen Interessierte ab, die Marktanteile beliefen sich auf 12,7 Prozent, in der Zielgruppe reichte es aber nur für 6,3 Prozent.