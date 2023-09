«Below deck Mediterranean» geht weiter

US-Fernsehen

Ab Ende September starten die neuen Folgen der Bravo-Show.

Die achte Staffel vonwird am Montag, den 25. September um 21.00 Uhr auf Bravo mit einer überdimensionalen Episode Premiere feiern. Neue Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt. Kapitän Sandy Yawn und die Stews Natalya Scudder und Kyle Viljoen kehren für die neue Staffel zurück, zusammen mit dem Fan-Liebling Tumi Mhlongo, der als Chief Stew von «Below Deck Down Under» zu uns wechselt.Zu den neuen Crewmitgliedern gehören Chefkoch Jack Luby, Bootsmann Ruan Irving, die Deckhelfer Luka Brunton («Below Deck Down Under»), Haleigh Gorman und Lara Du Preez sowie Stew Jessika Asai. «Below Deck Mediterranean» wird von 51 Minds produziert. Nadine Rajabi, Wes Denton, Mark Cronin, Shane Maroufkhani, Tania Hamidi, Christian Sarabia und Zachary Klein sind ausführende Produzenten.Inmitten der faszinierenden italienischen Riviera und der historischen Fassade von Genua, Italien, starten Capt. Sandy und ihr Team in die neue Staffel. Von unverschämten Gästen bis hin zu Possen nach Feierabend wird das Boot bei jedem Charter aufgerüttelt, während die Crew durch komplizierte Dynamiken und unerwartete Brüche navigiert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise dominieren beispiellose Personalwechsel die Saison, die alle Abteilungen auf die Probe stellen, da sie durch unvorhergesehene Fluktuation versuchen, sich auf dem Meer zurechtzufinden.