Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten den Krimi im ZDF? Blieb «99 – Eine:r schlägt sie alle!» auch in Woche drei stabil?

Gewinner des Montags wurde das ZDF mit dem Krimi, den 5,70 Millionen Zuschauer sahen. Mit einem Marktanteil von 23,6 Prozent dominierte der Mainzer Sender das Feld. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 0,30 Millionen annehmbare 6,2 Prozent drin.sorgte ab 21:45 Uhr für 3,67 Millionen Zuschauer und 16,5 sowie 7,0 Prozent. Zwei-Folgen sorgten bis 23:42 Uhr für 1,67 und 1,30 Millionen Zuschauer. Auf dem Gesamtmarkt wurden 9,8 und 10,5 Prozent ausgewiesen, in der Zielgruppe standen miese 3,4 und 3,0 zu Buche.Das Erste sorgten mit dem Themenabend zur deutschen Bahn für gute Zahlen vor allem beim jungen Publikum.markierte insgesamt 2,14 Millionen Zuschauer und 9,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 11,0 Prozent ein.hielt 1,91 Millionen, die Marktanteile verringerten sich auf 8,1 respektive 7,8 Prozent.undkamen auf 1,74 und 1,09 Millionen Zuschauer, was 9,9 und 8,4 Prozent zur Folge hatte. Bei den Jüngeren stieg die relative Sehbeteiligung auf 9,0 und 10,6 Prozent.Meistgesehenes Programm im Privatfernsehen wurdemit 2,55 Millionen Zuschauern. Das RTL-Quiz sicherte sich 13,3 Prozent bei allen und 11,7 Prozent bei den Umworbenen., das um 22:15 Uhr eingeschoben wurde, erreichte 2,27 Millionen Menschen und 12,4 respektive 12,6 Prozent Marktanteil. VOX hielt mitmit und verbuchte 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt sahen die Gründershow 1,43 Millionen Zuschauer (6,5% Marktanteil). RTLZWEI bot eine-Wiederholung an, die 0,58 Millionen Zuschauer sahen und 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte.Kabel Eins war der beliebteste Sender aus Unterföhring, dennlockte 1,00 Millionen Zuschauer an, womit man sich 6,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren sicherte.baute das Ergebnis auf 8,1 Prozent aus, die Reichweite sank auf 0,69 Millionen. Die Sat.1-Sendungkonnte das Ergebnis der letzten Wochen nicht halten und rutschte mit 0,91 Millionen unter die Millionen-Marke. Auch die Zielgruppen-Quote sank signifikant auf 5,9 Prozent. ProSieben hatte zwei Folgenparat, die 0,53 und 0,43 Millionen unterhielten. In der Zielgruppe standen 7,4 und 6,2 Prozent zu Buche. Ein-Doppelpack rutschte auf 0,34 und 0,27 Millionen Zuschauer sowie 5,7 und 5,0 Prozent.