Joyn veranstaltet «Bundesstreamerspiele» im Oktober

TV-News

Der YouTuber Trymacs lädt insgesamt 24 Content Creators ein sich sportlich zu betätigen. Moderiert wird das Live-Event von Steven Gätjen und 400-Meter-Läuferin Alicia Schmidt.

Der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn hat eine neues sportliches Live-Event angekündigt, bei dem einmal mehr zahlreiche Content Creators zu sehen sein werden. Nach Fußball und Boxen setzt Joyn diesmal auf die Leichtathletik und veranstaltet in Anlehnung an die Bundesjugendspiele aus der Schule die. Die Plattform tut sich mit dem YouTuber Trymacs zusammen, der insgesamt 24 weitere aus der Welt des Word Wide Web bekannte Protagonisten erwartet. Der Wettkampf steigt am 8. Oktober ab 16:00 Uhr in Berlin und live und kostenlos auf Joyn.Anders als beim klassischen Vorbild treten die Kontrahenten in Teams gegeneinander an. Die Creators müssen sich in fünf Disziplinen der Leichtathletik, darunter Sprint, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen und Staffellauf, sowie einer alles entscheidenden finalen Prüfung beweisen, wie es in der Ankündigung heißt. Um welche Prüfung es sich dabei handelt, verriet Joyn nicht.Moderiert wird das Live-Event von Steven Gätjen und Alicia Schmidt, die selbst in der Leichtathletik beheimatet ist und sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat. Die beiden sollen für Ordnung und Fair Play in der Halle sorgen. Kommentator Robby Hunke führt das Publikum durch die Spiele. Das gesamte Event gibt es nach Ausstrahlung kostenlos auf Joyn in der Mediathek. Produziert werden die «Bundesstreamerspiele» von Media Total.