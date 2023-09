Super RTL findet Sendetermin für «He-Man»-Neuauflage

TV-News

«He-Man and the Masters of the Universe» zeigt ab Mitte September immer werktags eine Folge in der 15-Uhr-Stunde.

Bereits Mitte Juni hatte der Kindersender Super RTL die computeranimierte Neuauflage der 80er-Jahre-Serieangekündigt und eine Ausstrahlung für den Herbst in Aussicht gestellt. Nun hat der Kölner Sender einen konkreten Termin gefunden. Der tapfere Verteidiger des Königreichs Eternia geht am Montag, 18. September, on air. Super RTL zeigt werktags um 15:20 Uhr immer eine Folge.Die TV-Station verspricht mit der Neuauflage von «He-Man and the Masters of the Universe» „eine moderne Animationstechnik“, die den klassischen Charme der Originalserie bewahre und gleichzeitig zeitgemäßes Flair verleihe. Die spannenden, manchmal gruseligen Geschichten sollen das Interesse neuer und alter Fans für die Abenteuer von He-Man, Skeletor und Ork-O gleichermaßen wecken.Die Handlung spielt auf Eternia, dem ersten Planeten der Schöpfung, wo sich ein dämonischer Bösewicht erhebt, Sein Name: Skeletor. Mit seinen dunklen Armeen ist er besessen von der vollständigen Eroberung der Königreiche von Eternia und der sagenumwobenen Festung Castle Grayskull. Diese soll, einer alten Legende nach, die größte Macht des Universums bergen. Es liegt an He-Man und seiner tapferen Truppe von Nachwuchshelden, Skeletor aufzuhalten und den Frieden auf dem Planeten wiederherzustellen. Denn am Ende kann es nur einen Master of the Universe geben.