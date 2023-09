So geht «Loki» weiter

US-Fernsehen

Disney hat nun einen Trailer veröffentlicht.

Im September 2018 wurde erstmals bekannt, dass Disney für den eigenen Streaming-Service Disney+ eine Serie über den aus dem Marvel Cinematic Universe bekannten Charakter Loki plant, der getreu dem filmischen Universum von Tom Hiddleston verkörpert wird.Drei Jahre später startete die Serie bei Disney+ und die Kritiken waren zum Teil verhalten. „Es bleibt abzuwarten, ob Marvels neueste Serie den Fanliebling Loki lediglich dafür nutzt, um die TVA für das eigene Filmuniversum einzuführen oder in den recht knapp bemessen sechs Folgen im Gegensatz zu «The Falcon and the Winter Soldier», welche nach einem vielversprechenden Piloten schnell ins Mittelmaß abrutschte, eine glaubwürdige, belangvolle Geschichte rund um den Gott des Schabernacks erzählen kann“, urteilte Marc Schneider für Quotenmeter.de. Der Produzent Kevin Feige kündigte im Mai 2022 an, dass die Produktion von Staffel zwei in wenigen Wochen beginnen wird und dass alle Schauspieler wieder dabei sein werden. Am 6. Oktober steht der Start der neuen Folgen an.