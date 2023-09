Channel4 geht in die USA

England

Künftig sollen dort zahlreiche Fernsehsender entstehen.

Der britische Fernsehsender Channel 4 hat seine ersten internationalen Kanäle gestartet, nachdem man Vereinbarungen mit den US-Streaming-Plattformen Tubi, Plex und Xumo Play getroffen hatte. Zwei Kanäle – 4 Adventure und 4 Emergency – wirden auf den Streaming-Plattformen verfügbar sein, wodurch Hunderte von Stunden an Channel-4-Inhalten neben anderen britischen Programmen Millionen von Menschen in den USA kostenlos zur Verfügung stehen.Alex Wall, Leiter der Streaming-Redaktion von Channel 4, UK & International, sagte: "Der Start unserer ersten internationalen Kanäle ist ein entscheidender Moment für Channel 4 und eröffnet uns eine Vielzahl von aufregenden Möglichkeiten. Diese Kanäle werden dem US-Publikum beliebte Sendungen vorstellen, die unsere zentralen Markenwerte verkörpern und den einzigartigen Tonfall von Channel 4 und unsere reiche britische Kultur auf den US-FAST-Markt bringen. Es ist auch eine großartige Gelegenheit, unsere Einnahmequellen weiter zu diversifizieren, und mit weiteren Verträgen in der Pipeline freuen wir uns sehr auf dieses neue Kapitel für Channel 4."4 Adventure wird eine Reihe von Reality- und Dokumentarprogrammen zeigen, die sich um Überlebensherausforderungen und Ausdauer drehen, wie z.B. «Shipwrecked» und «The Island With Bear Grylls». 4 Emergency wird den US-Zuschauern einen einzigartigen Einblick in das britische Gesundheits- und Notfallsystem geben, mit Programmen wie «24 Hours In A&E», «Emergency Helicopter Medics», «Emergency Rescue: Air, Land & Sea» und «Paramedics: On The Frontline».Die FAST-Kanäle sind ein völlig neues Projekt für Channel 4, das es dem Sender ermöglicht, britische Inhalte zu exportieren und britischen Indies mehr internationale Präsenz und Möglichkeiten zu bieten. Alex fügte hinzu: "Dank des flexiblen Betriebsmodells von Channel 4 sind wir in der Lage, die potenziellen Renditen und anderen Möglichkeiten in diesem schnell wachsenden Markt zu erkunden."