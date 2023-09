Quotencheck

«Dating Game», «Jeopardy!» und «Die Pyramide» – wie schnitten «Die Sat.1 Kult-Show-Wochen» in den vergangenen Monaten ab?

Im Oktober 2022 sprang Sat.1 endgültig auf den Retro-Zug auf, nachdem man bereits rund ein Jahr zuvor «Geh aufs Ganze» mit Jörg Draeger wiederbelebt hatte. Vor elf Monaten kündigte der Sender vier „Kult-Shows“ an, die man in einer Sonderprogrammierung ausstrahlen wollte. Produziert wurdenund. Die ersten drei Sendungen feierten ihr Comeback im Februar 2023, von letzterer fehlt weiterhin jede Spur. Die Retrowelle spülte allerdings keine Quoten-Erfolg zum Bällchensender. Den Auftakt dererfolgte mit «Die Pyramide» vor 1,22 Millionen und 4,4 Prozent Marktanteil. Jörg Pilawa moderierte vor 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen, die für einen Zielgruppen-Anteil von 5,8 Prozent sorgten.Am 13. Februar sorgte «Dating Game» – ebenfalls von Pilawa präsentiert – nur noch für 0,82 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent. Mit 0,30 Millionen Umworbenen waren 4,9 Prozent drin. Am 20. Februar folgte «Jeopardy!» mit Ruth Moschner, es schalteten 0,91 Millionen ein, darunter 0,32 Millionen Jüngere. Die Marktanteile wurden auf ausbaufähige 3,2 und 5,7 Prozent beziffert. Es folgte ein knappes halbes Jahr ohne den vermeintlichen Kult im Primetime-Programm am Montagabend, ehe Sat.1 für den 19. Juli den Start neuer Ausgaben von «Die Pyramide» und «Jeopardy!» ankündigte.Den Anfang machte erneut Jörg Pilawa, statt montags ging es aber immer am Mittwoch auf Sendung. Die zweite «Pyramide»-Ausgabe erreichte 1,01 Millionen Menschen, was einen soliden Marktanteil von 4,6 Prozent auf dem Gesamtmarkt zur Folge hatte. Auch in der Zielgruppe sah es mit 6,5 Prozent Marktanteil ordentlich aus, dafür brauchte es allerdings nur 0,28 Millionen junge Zuschauer. Die zweite Folge im Sommer steigerte die Reichweite auf 1,19 Millionen, darunter aber nur 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die relative Sehbeteiligung belief sich auf 5,0 Prozent, bei den Werberelevanten wurden 4,7 Prozent ausgewiesen. Fragen warf der 2. August auf, denn es folgte die Wiederholung der Februar-Folge, die zur erfolgreichsten Ausstrahlung der gesamten Sendereihe mutierte. 1,32 Millionen entschieden sich für die Zweitverwertung, sodass 5,7 Prozent heraussprangen. 0,25 Millionen Jüngere bescherten 5,3 Prozent.Am 9. August übernahm Ruth Moschner mit «Jeopardy!» den Platz am Mittwochabend. Die Quizshow war aber nur von 0,88 Millionen gefragt. Der Marktanteil sank auf 3,9 Prozent ab. Immerhin in der Zielgruppe nahmen die Werte zu und landeten bei 0,27 Millionen und 6,0 Prozent. Nach einer Woche Unterbrechung durch den UEFA Supercup, dessen Übertragung sich Sat.1 kurzfristig sicherte, gingen die neuerlichen «Sat.1 Kult-Show-Wochen» am 23. August zu Ende. 0,77 waren dabei, der Marktanteil rutschte auf 3,6 Prozent. In der Zielgruppe interessierten sich nur 0,19 Millionen für die gut zweistündige Sendung. 4,5 Prozent Marktanteil waren die Folge.Jörg Pilawas «Die Pyramide» schnitt beim Gesamtpublikum am besten ab und holte stets mehr als eine Million Zuschauer – ein Marke, die Ruth Moschner mit «Jeopardy!» nie übersprang. Im Schnitt stehen für «Die Sat.1 Kult-Show-Wochen» eine Reichweite von 1,01 Millionen zu Buche. Der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent. 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten durchschnittlich für 5,4 Prozent. «Jeopardy!» qualifizierte sich nicht gerade für weitere Ausgaben, fraglich bleibt zudem, ob «Dating Game» jemals auf die Bildschirme zurückkehren wird. «Die Pyramide» hat das Zeug als eigenständige Sendung losgelöst von den «Kult-Show-Wochen» zu bestehen. Bleibt die Frage, wann «Die Gong Show» in Erscheinung tritt.