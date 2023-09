«heute-show» kehrt mit Gebärdensprachdolmetscher aus Sommerpause zurück

TV-News

Am kommenden Freitag startet die Satireshow mit Oliver Welke in eine neue Staffel.

Die Satire-Sendungsteht mit neuen Folgen in den Startlöchern, die ab Freitag, 8. September, um 22:30 Uhr über die Bildschirme laufen werden. Wie gehabt nimmt sich darin Oliver Welke dem alltäglichen politische Irrsinn der Bundesrepublik Deutschland an und referiert über „die wild-blinkende Ampel sowie aufgeregte Oppositionsparteien“, wie das ZDF verspricht. In der ersten Sendung werden auch Gisa Flake, Olaf Schubert und Alexander Wipprecht mit von der Partie sein.Neu ist ab Freitag zudem ein gesondertes Angebot für das gehörlose Publikum. Neben der Untertitelung der Sendung greift das ZDF ab sofort auch auf einen Gebärdensprachdolmetscher zurück, der die Sendung noch barrierefreier machen soll. „In der Gehörlosen-Community gibt es schon lange eine große «heute-show»-Fanbase“, erklärt Nicola Foltys, Leiterin der Abteilung Barrierefreiheit im ZDF, und fügt an. „Also schien es uns nur konsequent, dieses herausragende und reichweitenstarke Comedy-Format auch mit Gebärdensprache anzubieten.“ Das Gebärdensprachangebot ist „online only“ und lässt sich über HbbTV per „Yellow Button“ sowie in der ZDFmediathek und der App hinzuschalten.Inwieweit sich Gags und Wortwitz durch Gebärdensprache transportieren lassen, testete der Mainzer Sender im Vorfeld bei dem Kabarettformat «Die Anstalt» und mehreren Testsendungen von der «heute-show». Der Humor hat dem Test augenscheinlich standgehalten.