ITV produziert «Love Island: All Stars»

Im kommenden Jahr werden die bekanntesten Reality-Gesichter auf die Insel geschickt.

«Love Island: All Stars>> wird im kommenden Jahr in Südafrika produziert. Bekannte Gesichter kehren in die meistdiskutierte Villa des britischen Fernsehens zurück, um eine zweite Chance zu bekommen, die Liebe zu finden. «Love Island: All Stars» wird im neuen Jahr sein Debüt auf dem Bildschirm geben, wenn berühmte ehemalige Inselbewohner eine weitere Chance bekommen, die Eine zu finden. Produziert von Lifted Entertainment, Teil der ITV Studios, und GroupM Motion Entertainment, wird «Love Island: All Stars» auf ITV2 und ITVX ausgestrahlt.Mike Spencer, Kreativdirektor bei Lifted Entertainment, sagte: "Es wurde schon eine Weile gemunkelt, aber wir sind begeistert, endlich bestätigen zu können, dass wir «Love Island: All Stars» Anfang nächsten Jahres für ITV2 und ITVX produzieren werden. Es startet eine Show, die man gesehen haben muss, wenn einige der beliebtesten Inselbewohner aus den vergangenen Jahren in die atemberaubende südafrikanische Villa zurückkehren, um sich auf ihrer Suche nach Liebe erneut zu verausgaben. Ich kann es einfach nicht erwarten!"Paul Mortimer, Director of Reality Commissioning & Acquisitions und Controller, ITV2, ItvBe sagte: "Nach zehn Staffeln «Love Island» auf ITV2, die die Einschaltquoten in die Höhe getrieben haben, freuen wir uns, mit der ersten Staffel von «Love Island: All Stars» ein Jahrzehnt der beliebtesten Dating-Show im Fernsehen zu feiern. Ich weiß, dass die Zuschauer einige der bekanntesten britischen Inselbewohner in unserer luxuriösen südafrikanischen Villa wiedersehen werden, wenn sie in einer brandneuen Version unseres weltweiten Hits erneut auf die Suche nach der Liebe starten."Martin Oxley, Head of Formats and Entertainment bei GroupM Motion Entertainment, fügte hinzu: "Motion ist stolz auf seine langjährige Partnerschaft mit Love Island und kann sich keine bessere Art und Weise vorstellen, diesen Meilenstein zusammen mit Lifted und ITV zu feiern, als ein Date mit unseren beliebtesten und lang ersehnten Islanders zu haben."