Drehstart der zweiten «The Responder»-Staffel

England

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel des mehrfach preisgekrönten und sechsmal für den BAFTA nominierten BBC-Dramashaben in Liverpool begonnen. Die äußerst erfolgreiche erste Staffel war ein unverwechselbares neues Krimidrama von Dancing Ledge («The Salisbury Poisonings», «Crossfire»), das von Fremantle produziert wurde und auf BBC One und iPlayer zu sehen ist. «The Responder» wurde von dem ehemaligen Polizeibeamten Tony Schumacher geschrieben und hielt den emotionalen Extremen des Lebens an der vordersten Front der britischen Polizei einen Spiegel vor – manchmal düster komisch, manchmal schmerzhaft tragisch, aber immer herausfordernd. Die erste Staffel wurde im Januar 2022 von der BBC ausgestrahlt und erreichte 9,6 Millionen Zuschauer (28-Tage-Zahlen der ersten Folge), was sie zu einer der erfolgreichsten neuen Serien des Jahres machte. Dank des weltweiten Vertriebs durch Fremantle wurde die Serie schnell zu einem der erfolgreichsten Dramen in Europa.In der zweiten Staffel, die aus Schumachers Feder stammt, kehren die Schauspieler Martin Freeman, Adelayo Adedayo («Unsaid Stories»), MyAnna Buring («The Salisbury Poisonings»), Warren Brown («Ten Pound Poms»), Josh Finan («Baby Reindeer»), Emily Fairn («Mary & George»), Philip S. McGuinness («The Batman»), Faye McKeever («A Confession»), Mark Womack («The Vanishing Man») und Amaka Okafor («Bodies») in ihre Rollen zurück. Zu ihnen gesellen sich die Neuzugänge Adam Nagaitis («The Terror»), Bernard Hill («Wolf Hall») und Ian Puleston-Davies («Tin Star»).Die zweite Staffel beginnt mit Chris Carson sechs Monate später. Chris versucht, sein Leben und seine Beziehungen neu aufzubauen, und versucht verzweifelt, die Korruption zu vermeiden, die ihn fast in den Abgrund gerissen hat. Er versucht, ein besserer Polizist, ein besserer Mann und vor allem ein besserer Vater für seine Tochter Tilly zu sein. Und das alles, während er immer noch mit dem unerbittlichen Trauma zu kämpfen hat, ein Nachtpolizist zu sein. Chris will einen Tagesjob. Chris braucht einen Tagesjob. Aber ist er bereit, alles zu riskieren, um einen zu bekommen?