Disney+, Netflix und Prime Video werden Partner des Deutschen Fernsehpreises

Vermischtes

Der Deutsche Fernsehpreis 2023 wird am 27. und 28. September verliehen.

Am 27. und 28. September wird in Kölnverliehen. Sat.1 überträgt die Gala als Primetime-Show live am Donnerstagabend, bei der die Werkkategorien vergeben werden, tags zuvor werden im Rahmen der „Nacht der Kreativen“ die Preisträger der kreativen Einzelleistungen geehrt. Produziert wird die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises auch 2023 von Riverside Entertainment. Drei Wochen vor der Verleihung gibt der Deutsche Fernsehpreis nun bekannt, dass man die Streamingdienste Netflix Disney+ und Prime Video als Partner gewonnen hat. Als Begründung heißt es dazu: „Als Streaming-Anbieter mit Sitz in Deutschland und Initiatoren deutschsprachiger Auftragsproduktionen in Zusammenarbeit mit heimischen Produzenten spielen die Unternehmen auch in kreativer Hinsicht eine zunehmend wichtige Rolle in der deutschen Bewegtbildproduktion.“„Der Deutsche Fernsehpreis ist der mit Abstand größte und wichtigste Medienpreis in Deutschland. Die neuen Partner unterstreichen die Bedeutung und Relevanz des Deutschen Fernsehpreises“, wird Daniel Rosemann, der in seiner Funktion als Sat.1- und ProSieben-Chef dem Stifterkreis des Deutschen Fernsehpreises in diesem Jahr vorsitzt, in einer Mitteilung zitiert. Weiter sagt er: „Gemeinsam werden wir in Zukunft weiter zeigen, welche wichtige Funktion großartiges Entertainment, wunderbare Filme und Serien und fundierte Informationsprogramme in unserer Gesellschaft haben. Gemeinsam erreichen wir jeden Tag fast alle Menschen in diesem Land – und bringen sie zum Staunen, zum Weinen, zum Nachdenken und zum Lachen. Wie gut wir das machen, zeigt der Deutsche Fernsehpreis jedes Jahr.“ Zum Stifterkreis gehören die Dienste jedoch nicht, dieser besteht weiterhin aus Sat.1, der ARD, RTL , dem ZDF und der Deutschen Telekom.„Der Deutsche Fernsehpreis beweist immer wieder aufs Neue, was hochwertiges und innovatives Storytelling am Puls der Zeit ausmacht. Genau das ist auch für uns ein zentrales Thema für unsere Produktionen“, betont Eun-Kyung Park, SVP & Country Manager GSA bei The Walt Disney Company. „Durch unseren starken Fokus auf die lokale Relevanz unserer (europäischen) Eigenproduktionen war es daher ein logischer Schritt für uns, diese Partnerschaft mit dem Deutschen Fernsehpreis einzugehen und uns – neben den lokalen Produktionen selbst – auch hier als starker, lokaler Player zu zeigen.“„Wir sind fester Teil der deutschen Film- und Entertainment-Branche und freuen uns, auch hier weiter zu wachsen“, so Katja Hofem, Vice President Content DACH bei Netflix . „Daher war es für uns ganz klar, in diesem Jahr Partner des Deutschen Fernsehpreises zu werden und die Kreativität und die Talente im lokalen Markt zu unterstützen und zu fördern. Wir freuen uns auf den 27. und 28. September und viele spannende und preiswürdige Produktionen.”„Unsere lokalen Produktionen spielen bei uns eine große Rolle und wir sind stolz, ein erfolgreicher Akteur der deutschen Fernsehlandschaft zu sein”, erklärt Dr. Christoph Schneider, Country Director Deutschland bei Prime Video. „Mit «LOL – Last One Laughing» konnten wir 2022 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie ‚Beste Comedy‘ gewinnen. Unsere Strategie, deutsche Inhalte für ein großes Publikum zu produzieren, kommt an. Die Partnerschaft mit dem Deutschen Fernsehpreis ist ein weiteres Signal für Prime Videos Investition in den Fernsehstandort Deutschland.“