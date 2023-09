International

Reallife-Serie «One Piece» startet sehr stark

Fabian Riedner von 06. September 2023, 09:25 Uhr

Adam Sandler ist zwar kein Box-Office-Garant, seine Filme bei Netflix laufen gut. «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah» machte eine tolle Figur.

Der Serienneustart «One Piece» segelte direkt an die Spitze der englischen TV-Liste von Netflix und erreichte in nur vier Tagen nach der Veröffentlichung beeindruckende 18,5 Millionen Aufrufe. Die Serie erreichte die Top10 in 93 Ländern und debütierte auf Platz eins in 46 Ländern. Basierend auf Japans meistverkaufter Manga-Serie, die weltweit mehr als 500 Millionen Exemplare vertrieben hat, hat die Live-Action-Adaption von Eiichiro Odas weitläufiger Geschichte derzeit eine der höchsten Einschaltquoten, die Netflix je erreicht hat. Der britische Thriller «Who Is Erin Carter?» hatte ebenfalls eine starke zweite Woche mit 15,8 Millionen Zuschauern und belegt damit den zweiten Platz. Ihr Debüt auf der Liste gaben die Dokuserie «Live to 100: Secrets of the Blue Zones», die mit 5,7 Millionen Abrufen den dritten Platz belegte, und den fünften «Disenchantment»-Part, der mit 4,6 Millionen Besuchern den zehnten Platz belegte.



Wiederkehrende Titel rundeten die Liste ab, darunter «Painkiller» auf Platz vier (3,4 Millionen Aufrufe), «The Ultimatum: Marry Or Move On» (Season 2) auf Platz fünf (3,1 Millionen Aufrufe), «Depp V. Heard» auf Platz sechs (2,7 Millionen Aufrufe), «Untold: Swamp Kings» auf Platz sieben (1,9 Millionen Aufrufe) und die achte «Gabby's Dollhouse»-Staffel auf Platz neun mit eineinhalb Millionen Aufrufe.



Adam Sandlers Familienkomödie «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah» stieg in seiner zweiten Woche mit beeindruckenden 21,9 Millionen Abrufen auf Platz eins der Liste der englischen Filme. Zu den wiederkehrenden Titeln gehören der Animationsfilm «The Monkey King» mit Jimmy O. Yang und Bowen Yang in den Hauptrollen, der den zweiten Platz belegte (6,6 Millionen Klicks), und der Spionage-Action-Thriller «Heart of Stone» mit Gal Gadot, Jamie Dornan und Alia Bhatt, der den dritten Platz belegte (5,2 Millionen Abrufe). Die interaktive romantische Komödie «Choose Love», in der die Zuschauer Entscheidungen für die Hauptfigur Cami treffen, während sie sich in ihrem Liebesleben zurechtfindet, landete mit 6,5 Millionen Abrufen auf dem vierten Platz.

