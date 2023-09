Champions League: Amazon setzt auf FCB und BVB

TV-News

Auch RTL hat die erste Partie der Gruppenphase der neuen Europapokal-Saison bekannt gegeben und reist nach Griechenland.

Die neue Fußball-Saison nimmt nach dem Ende des Transferfensters endgültig Fahrt auf, obgleich die nationalen Ligen derzeit aufgrund der Länderspiele pausieren. Neben dem regulären Ligabetrieb rollt ab dem 19. September auch in den Europapokal-Wettbewerben wieder der Ball. Nun hat Amazon Prime Video seinen Fahrplan für die UEFA Champions League bekannt gegeben, an der der Streamingdienst bekanntlich die Rechte für jeweils ein Dienstagsspiel pro Spieltag hält. Mit Union Berlin, RB Leipzig, Borussia Dortmund und dem FC Bayern München hat der Dienst die Wahl zwischen gleich vier deutschen Teilnehmern, hat sich zunächst aber nur für zwei Teams entschieden.Am Dienstag, 19. September, startet der Streamingdienst mit dem Aufeinandertreffen von Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund in die neue Saison (Anpfiff 21:00 Uhr). Am zweiten Spieltag überträgt Prime Video das Gastspiel der Münchner Bayern beim FC Kopenhagen ebenfalls ab 20:00 Uhr, der Anstoß erfolgt wie gehabt um 21:00 Uhr. Und auch am 24. Oktober reisen Florian Hellmann und Co. dem deutschen Rekordmeister nach, wenn sie ab 18:45 Uhr bei Galatasaray Istanbul antreten (Übertragungsstart: 18:00 Uhr). Am vierten Spieltag der Gruppenphase kommen die Fans aus dem Ruhrpott wieder auf ihre Kosten, denn Dortmund empfängt den neureichen Englandklub Newcastle United. Auch dieses Spiel wird um 18:45 Uhr angepfiffen. Die Auswahl der Dienstags-Matches der Spieltage fünf und sechs werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt, wie Amazon wissen ließ. Alle anderen Spiele der UEFA Champions League werden von DAZN übertragen.Und auch RTL , wo die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League zu sehen ist, hat bestätigt, welches Spiel man am ersten Spieltag zeigen wird. Der Kölner Sender begleitet Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg bei seiner Reise nach Griechenland zu Olympiakos Piräus. Der Anstoß erfolgt am Donnerstag, 21. September, um 21:00 Uhr.Neu in dieser Saison ist der Vorlauf von RTL. Programmierte RTL in der Vergangenheit häufig Sondersendungen von «RTL Aktuell» oder strahlte eine 45-minütige Vorberichterstattung aus, steigt RTL nun immer ab 20:40 Uhr in die Übertragung ein. Zuvor setzt man auf halbstündige Ausgaben von, moderiert von Elton. RTL hatte die Rechte überraschend von ProSieben erworben.