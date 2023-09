BBC stellt «The Way» vor

England

Die neue Serie ist ein Dreiteiler von Red Seam Productions.

Die BBC hat Informationen vonveröffentlicht, dem neuen Drama, das von James Graham geschrieben, von Michael Sheen inszeniert und von Sheen, Graham und Adam Curtis kreiert wurde und von Bethan Jones entwickelt und produziert wird. «The Way» wurde von der walisischen Firma Red Seam in Zusammenarbeit mit Little Door Productions für die BBC gedreht und wird nächstes Jahr auf BBC One und iPlayer zu sehen sein. Das dreiteilige Drama erzählt die Geschichte einer gewöhnlichen Familie, die in eine außergewöhnliche Kette von Ereignissen verwickelt wird, die sich von ihrer Heimatstadt ausbreiten.Steffan Rhodri («Steeltown Murders», «Gavin and Stacey»), Mali Harries («Keeping Faith», «Hinterland»), Sophie Melville («The Pact», «Iphigenia In Splott»), Callum Scott Howells («It's A Sin», «Cabaret») und Michael Sheen («Staged», «Good Omens») spielen die Familie Driscoll und Maja Laskowska («Trigonometry», «Baptiste») eine junge Frau, die in die Flucht der Familie verwickelt ist.Der ehrgeizige, kraftvolle und überraschende Dreiteiler «The Way» greift das soziale und politische Chaos der heutigen Welt auf, indem er sich einen Bürgeraufstand vorstellt, der in einer kleinen Industriestadt beginnt. Auf der Flucht vor den Unruhen sind die Driscolls gezwungen, dem Land, das sie immer ihr Zuhause genannt haben, und den Gewissheiten ihres alten Lebens zu entkommen. Werden sie von ihren Erinnerungen an die Vergangenheit überwältigt werden, oder werden sie ihre Geister ruhen lassen und das Risiko einer unbekannten Zukunft eingehen?