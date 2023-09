BBC importiert «Scrublands»

England

Die vierteilige Serie wird bei BBC Four ausgestrahlt.

Die BBC hat das neue australische Kriminaldrama, das auf dem preisgekrönten Roman von Chris Hammer basiert, für BBC Four und BBC iPlayer erworben. In der vierteiligen Serie der australischen Produktionsfirma Easy Tiger («Colin from Accounts», «The Twelve») spielen Luke Arnold («Black Sails», «Never Tear Us Apart: The Untold Story of INXS»), Jay Ryan ( «It Chapter Two» ► , «Top of the Lake») und Bella Heathcote («C*A*U*G*H*T», «Relic») die Hauptrollen.«Scrublands» spielt in einem abgelegenen Landstädtchen, wo ein charismatischer und engagierter junger Priester (Jay Ryan) in aller Ruhe das Feuer auf seine Gemeinde eröffnet und fünf Gemeindemitglieder tötet. Ein Jahr später trifft der Enthüllungsjournalist Martin Scarsden (Luke Arnold) in Riversend ein, um eine einfache Reportage über den Jahrestag der Tragödie zu schreiben. Aber als Martins Instinkt einsetzt und er unter der Oberfläche gräbt, beginnt die bisher akzeptierte Geschichte zu bröckeln und er findet sich in einem Wettlauf um Leben und Tod wieder, um die Wahrheit aufzudecken.Zur Besetzung gehören außerdem Robert Taylor («The Newsreader»), Adam Zwar («Squinters»), Zane Ciarma («Neighbours»), Victoria Thaine («Nowhere Boys»), Stacy Clausen («True Spirit»), Genevieve Morris («No Activity») und die Newcomerin Ella Ferris. Sue Deeks, Leiterin der BBC-Programmakquisition, sagt: "Mit seiner rätselhaften Hauptfigur und der atmosphärischen Darstellung des ländlichen Australiens wird die fesselnde und komplexe Geschichte von «Scrublands» die BBC-Zuschauer bis zum Schluss in Atem halten..."