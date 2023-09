«Deutsches Haus» debütiert im November bei Disney+

TV-News

Annette Hess hat ihren Roman als fünfteilige Miniserie umgesetzt.

Der internationale Streamingdienst Disney+ hat einen Starttermin für eine weitere deutsche Produktion gefunden. Es handelt sich um die sich seit Mai 2021 in Produktion befindende Mini-Serievon Autorin und Showrunnerin Annette Hess, deren fünf Episoden am 15. November exklusiv bei Disney+ erscheinen. Dabei handelt es sich um die Adaption des Romans von Hess, der vor dem Hintergrund des ersten Auschwitzprozesses spielt. Im Mittelpunkt steht die junge Eva Bruhns, gespielt von Katharina Stark, die in Frankfurt im Jahr 1963 bei ihren Eltern (Anke Engelke und Hans-Jochen Wagner) lebt und als Dolmetscherin für polnische Sprache arbeitet. Die Eltern betreiben die Gaststätte „Deutsches Haus“.Alle erwarten Evas bevorstehende Verlobung mit dem wohlhabenden Versandhauserben Jürgen Schoormann (Thomas Prenn). Da wird Eva gebeten, kurzfristig bei Gericht zu übersetzen. Es ist der erste Strafprozess, bei dem ehemalige SS-Offiziere für ihre Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz angeklagt werden. Eva, die noch nie etwas von diesem Ort gehört hat, spürt eine innere Verpflichtung und nimmt die Aufgabe gegen alle Widerstände an. Erst während ihrer Übersetzungsarbeit erfasst Eva das ganze Ausmaß der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten – und erkennt so die verlogene Gemütlichkeit, die sie umgibt: Vergehen, Leid und Schuld einer ganzen Generation werden verschwiegen und verdrängt. Unnachgiebig und schonungslos stellt sie sich der eigenen Vergangenheit und den untrennbar mit der grausamen Wahrheit verbundenen Geheimnissen ihrer eigenen Familie.Neben Stark, Engelke, Wagner und Prenn stehen in weiteren Iris Berben, Heiner Lauterbach, Max von der Groeben, Henry Hübchen, Sabin Tambrea, Aaron Altaras, Ricarda Seifried und Alice Dwyer vor der Kamera. Produzentin der fünfteiligen Miniserie ist Sabine de Mardt für Gaumont, Regie führten Isa Prahl und Randa Chahoud.