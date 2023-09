«Hot oder Schrott» liefert ab

Quotennews

Die Sendung ersetzte unter anderem «My Mom, your Dad», wenngleich die Zuschauer die Sendung nicht erwartet haben.

Nach drei von acht-Folgen zogen die Verantwortlichen bei VOX den Stecker und haben das Format mit der im Anschluss ausgestrahlten Immobilien-Reality «Der Mallorca-Makler» aus dem Programm geworfen. Nur 0,45 Millionen Menschen ab drei Jahren haben vor acht Tagen zugeschaut.Jetzt hatte VOX eine neue Folge vonparat. In der Produktion von EndemolShine Germany durften Steffi und Roland unter anderem mit futuristischen Spielzeugautos an der Decke fahren. Hubert und Matthias probierten ein skurriles Snack-Tool aus. 0,72 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein und verhalfen VOX zu mauen 3,2 Prozent. Bei den Werberelevanten waren 0,26 Millionen dabei, die 5,7 Prozent Marktanteil ausmachten. Damit befand man sich in einer nicht so schlechten Situation wie in der Vorwoche.Ab 22.15 Uhr wurde eine Folge aus dem vorherigen Jahr wiederholt, die auf 0,54 Millionen Zuschauer und 4,3 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe wurden 0,14 Millionen gemessen, der Marktanteil lief mit 4,9 Prozent erfolgreich. Die 65-jährige Ingrid traf beium 18.00 Uhr auf Reinhold, 0,63 Millionen Menschen sahen ihren ersten Kontakt. 6,6 Prozent fuhr man in der Zielgruppe ein. Ein „Brennendes Rind“ servierte Annalena in Regensburg, das war für 1,03 Millionen Zuschauer um 19.00 Uhr interessant. Die Sendungbegeisterte 9,8 Prozent aus der Zielgruppe.