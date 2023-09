«Die Verräter»: Teilnehmerfeld steht fest

TV-News

RTL hat alle 16 Teilnehmer der Reality-Show bekannt gegeben.

Ab dem 20. September setzt RTL bekanntlich auf die Adaption des BBC-Reality-Hitsund zeigt immer mittwochs um 20:15 Uhr neue Folgen, die von Sonja Zietlow moderiert werden. Nun hat der Kölner Sender auch das komplette Teilnehmerfeld der Sendung bekannt gegeben, in dem es darum geht, dass alle das gemeinsame Ziel eines Silberschatzes vor Augen haben. Doch es gibt insgesamt drei Verräter in der Gruppe, die für den Schatz morden und ein falsches Spiel aus Lug und Trug spielen. Es gilt, die Verräter zu entlarven, bevor sie die Loyalen eliminieren. Wer clever spielt, schafft es bis ins Finale und hat die Chance auf einen Silberschatz in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Sind jedoch noch Verräter im Spiel, schnappen sie sich den Gewinn.Mit dabei sind «GZSZ»-Darstellerin Susan Sideropoulos, die Schauspieler ChrisTine Urspruch und Florian Fitz, «James Bond»-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens sowie Rapper Jalil.Komplementiert wird der prominente Cast um die Schauspielerin Mariella Ahrens und «Unter Uns»-Schauspieler Timothy Boldt, die erste «Princess Charming» Irina Schlauch, Sportjournalistin Ulrike von der Groeben, Unternehmerin Shermine Shahrivar, «Gefragt – Gejagt»-Jäger Sebastian Klussmann, Werbeikone Friedrich Liechtenstein, Rapperin Sabrina Setlur sowie Schlagersänger Vincent Gross.