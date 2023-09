Hulu-Verkauf rückt näher

Wirtschaft

Comcast und Disney werden am 30. September über den Deal entscheiden.

In der vergangenen Woche haben sich Disney-CEO Bob Iger und Comcast-Chef Brian Roberts darauf geeinigt, die Zukunft des Streamingdienstes Hulu zu klären. Derzeit hält NBCUniversal ein Drittel der Aktien und würde diese gerne an den Micky-Maus-Konzern verkaufen. Disney ist deutlich zurückhaltender, schreibt das Fachblatt „Variety“.In seiner Rede auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Investorenkonferenz am Mittwoch sagte Roberts, dass alle Synergien rund um Hulu 30 Milliarden Dollar wert sein könnten, noch bevor man Hulu selbst einen Wert zuschreibt. Die frühere Mindestbewertung von 27,5 Milliarden Dollar für Hulu sei eine "hypothetische" Zahl gewesen, die gestartet wurde, als Disney "die Kontrolle über das Unternehmen hatte", so Roberts. Er erklärte auch, dass bis Ende des Monats neue Gespräche geführt werden."Wir haben Analystenberichte gesehen, die besagen, dass ein Käufer, je nach dem, wer er ist, ein paar Milliarden Dollar oder wer weiß was an Synergien haben könnte", sagte Roberts. "Allein die Synergieeffekte und die Vorteile bei der Kundenabwanderung könnten 30 Milliarden Dollar wert sein. Und das, bevor man dem eigentlichen Hulu irgendeinen Wert zuschreibt. Und natürlich, wenn man in eine dieser wirklich robusten Auktionen geht – und ich denke, wenn man das alles so verkaufen würde, wie es ist – gäbe es eine Schlange von Bietern um den Block, um den gesamten Inhalt, die ganze Bündelung von Hulu zu kaufen, das haben wir noch nie gesehen. Normalerweise zahlen die Käufer in soliden Auktionen für alles, und der Verkäufer erhält alle Vorteile der Synergie.""Wenn man viele Distributoren desselben Produkts in einer Region hat, wird es zu Streitigkeiten zwischen dem Inhalt und dem Vertrieb kommen", sagte Roberts und merkte an, dass Comcast sein eigenes Geschäft nicht als "linear oder Streaming", sondern als "linear und Streaming" sieht.