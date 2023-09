Sky verpflichtet Patrick Berger von Sport1

TV-News

Der Reporter wird über Borussia Dortmund und die deutsche Nationalmannschaft berichten und verstärkt zudem das «Transfer Update»-Team.

Sky hat sich die Dienste von Reporter Patrick Berger gesichert, der von Sport1 aus Ismaning nach Unterföhring zum Bezahlsender wechselt. Berger verstärkt ab dem 1. Dezember das Reporter-Team von Sky Sport News und wird darüber hinaus als Field-Reporter in den Fußball-Übertragungen des Senders mitwirken. Der 31-Jährige wird insbesondere rund um den BVB und die deutsche Nationalmannschaft berichten und zudem Gesicht deswerden.„Mit Patrick Berger haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die gesuchte Position verpflichten können. Bereits in jungen Jahren konnte er in unterschiedlichen Positionen umfangreiche Erfahrungen sammeln. Mit seinem hervorragenden Netzwerk wird er unsere tägliche Berichterstattung bereichern und auch das «Transfer Update» als erste Adresse für aktuelle Wechsel-News stärken“, freut sich Mario Nauen, Vice President Sports Redaktion Football bei Sky Deutschland, über die Verpflichtung des 31-Jährigen.Patrick Berger spricht von einer „total reizvollen Aufgabe“ und fügt an: „Die Marke Sky Sport hat für mich eine enorme Strahlkraft. Sky Sport News mit seinem hohen Nachrichtengehalt, der Live-Sport mit seiner Position als Nummer eins im deutschen Fußball-TV-Markt und die große digitale Reichweite von Sky Sport haben mich zu diesem Schritt bewegt. Ich freue mich darauf, meine Expertise in das hochmotivierte Team einzubringen. Sport1 und dem tollen Team bin ich für die großartige Zeit dankbar.“ Berger war seit 2020 als Chefreporter für Sport1 tätig und berichtete in dieser Rolle bereits über den Vizemeister und das DFB-Team.