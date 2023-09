Aurel Mertz: Hatte schon immer eine emotionale Verbindung zum SWR gehabt

Interview

Der Komiker hat die neue SWR-Sendung «Das große Menschenraten» kreiert, die in der ARD Mediathek gezeigt wird. Startschuss ist Samstag, der 9. September.

Auf ein telemediales Rateerlebnis mit vielen spannenden Menschen und Spielrunden. Ich hatte mich letztes Jahr gefragt ob Talkshows und Dokumentationen wirklich die einzigen Wege sind wie man mehr über Menschen in TV und Mediathek erfahren kann. Dann kam mir die Idee einer Show in welcher der Mensch selbst das Rateobjekt ist. Jetzt wo wir das Ganze als spannende Gameshow umgesetzt haben, kann das Publikum sich auf viele ausgefallene Spielrunden freuen, in denen Klischees gebrochen und manchmal möglicherweise bestätigt werden. Als Dauer-Panelgast rate ich in jeder Folge gegen zwei Prominente und auch das Publikum zuhause kann miträtseln.Da ich als gebürtiger Schwabe in Stuttgart aufgewachsen bin, habe ich natürlich schon immer eine emotionale Verbindung zum SWR gehabt, umso mehr freut es mich jetzt, dass mein Team bei der Space Cabana und ich diese Sendung für den SWR und die ARD Mediathek produzieren können. Unsere Moderatorin Lea hat als «Sportschau»-Moderatorin natürlich auch eine berufliche Verbindung zum SWR, aber am Ende muss man sagen, dass sie uns einfach mit ihrer tollen Art überzeugt hat. Als Sportmoderatorin hat sie vor allem die perfekte Erfahrung um mit Menschen im Wettkampfmodus umzugehen und ich sag mal so, sowohl die Promis als auch ich werden bei den Spielen manchmal sehr ehrgeizig.Absolut. Ich würde sagen das Menschenraten kombiniert Elemente dieser erfolgreichen Rateshows mit etwas Unberechenbarkeit. Auch wir im Ratepanel sind immer wieder überrascht mit was für ausgefallenen Ratespielen das Team um die Ecke kommt und auch die Menschen die es als „Rateobjekte“ zu entschlüsseln gilt hatten bisher immer großen Spaß.Das kann ihnen natürlich nur das ZDF selbst beantworten, aber da wir im regem Austausch zu weiteren gemeinsamen Projekten sind, gehe ich davon aus.Die meisten Videos sind Clips aus meinem Podcast Alarm Pyjama, diesen nehme ich ohnehin einmal die Woche auf und bespreche was mich gesellschaftlich und privat beschäftigt. Dafür braucht es nicht viel Konzeption, nur im Nachhinein etwas Schnitt. Das geht also alles verhältnismäßig schnell.Meine Zusammenarbeit mit funk hat mit dem Wechsel von aureloriginal in die ZDFmediathek geendet. Ich hatte viele tolle und kreative Jahre mit funk in denen der Grundstein für viele meiner aktuellen Projekte gelegt wurde.Ich denke das ZDF hat absolut verstanden, dass es an der Zeit ist jüngere Formate und Gesichter ins Schaufenster zu stellen, der Platz auf der Mediathek-Startseite ist in diesem Sinne natürlich eine schöne Präsenz.Am Ende geht es mir immer um eine Kombination aus kreativer Freiheit und der Möglichkeit Menschen denen meine Inhalte gefallen zu erreichen. Beides ist bei den ÖRR-Anstalten gegeben. Ich schätze diese Zusammenarbeit sehr und freue mich diese weiter auszubauen.Nach dem Ende der ersten Staffel meines Spotify-Original Podcasts «Aurel Update» hatte ich entschieden einen unabhängigen Podcast zu produzieren um diesen dauerhaft und manchmal auch mehrmals wöchentlich zu veröffentlichen und natürlich ist dieser neben allen anderen Plattformen auch weiterhin auf Spotify zu finden. Welches übrigens immer ein großartiger Partner war. In «Alarma Pyjama» geht es jetzt etwas weniger formatiert zu, ich rede über alles was mich beschäftigt und lade neuerdings auch immer öfter Gäste in den Podcast ein. Ganz aktuell fangen wir auch an den Podcast auf YouTube mit Video in voller Länge zu veröffentlichen.