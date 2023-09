«Check Check» übernimmt

TV-News

ProSieben Fun wiederholt die Joyn-Serie am späten Mittwochabend.

Derzeit können die Abonnenten von ProSieben Fun noch die Serie «Frau Jordan stellt gleich» sehen. Doch Mitte September 2023 sind die drei Staffeln zu Ende, weshalb die Programmplaner eine weitere Serie aus dem Joyn-Universum ins Programm nehmen. Diesmal fiel die Wahl aufmit Klaas Heufer-Umlauf.In der Serie kehrt der Berliner Geschäftsmann Jan Rothe in seine Heimatstadt zurück, um sich um seinen dementen Vater Udo zu kümmern. Da es zunächst keinen Platz im Pflegeheim gibt und Jan zudem pleite ist, beschließt er, in Simmering zu bleiben. Von nun an arbeitet er als Security beim Sicherheitscheck des dortigen Bezirksflughafens. Die Folgen werden in Doppelfolgen ab 20. September um 22.55 Uhr ausgestrahlt.«Check Check» sollte eigentlich Joyn-Abonnenten binden und die TV-Ausstrahlung sollte ProSieben gute Quoten bescheren. Beides ist gescheitert. Die erste Staffel wurde hauptsächlich von «Stromberg»-Mastermind Ralf Husmann geschrieben, Lars Jessen führte bei vielen Folgen Regie. Nach drei Staffeln zogen ProSieben bzw. Joyn den Stecker.