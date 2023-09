«Blue Thermal» feiert Premiere

TV-News

Im Anschluss an den Anime-Spielfilm zeigt ProSieben Maxx einen Ausschnitt aus «Liz und der blaue Vogel».

Am Freitag, 22. September 2023, können die Zuschauerinnen und Zuschauer von ProSieben Maxx gleich zwei Premieren erleben. Los geht es um 20.15 Uhr mit dem japanischen Spielfilm, der im vergangenen Jahr produziert wurde. Das Drehbuch stammt von Masaki Tachibana und Natsuko Takahashi, Regie führte Tachibana.«Blue Thermal» erzählt die Geschichte von Tamaki Tsuru, die nach Tokio geht, um an der Universität zu studieren. Das sportbegeisterte Mädchen möchte sich einem Tennisclub anschließen, doch schon bei einer der ersten Trainingsstunden kommt es zu einem unglücklichen Zwischenfall: Mit einem Schmetterball trifft sie einen Jungen und beschädigt dessen Gleiter. Um die Schulden für die Reparatur zu bezahlen, tritt sie dem Fliegerclub der Schule bei und taucht in die Welt der Flieger ein.aus dem Jahr 2018 erzählt die Geschichte von Mizore und Nozomi, die seit der ersten Klasse beste Freundinnen sind. Beide spielen Instrumente und sind Mitglieder der Schulband. Für einen Wettbewerb proben sie ein Stück, das auf dem Märchen "Liz und der blaue Vogel" basiert. Die Geschichte regt die beiden Mädchen zum Nachdenken an und sie beginnen, über die Zukunft ihrer Freundschaft nachzudenken.