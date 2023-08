ProSieben unterbricht Marvel-Day für Friedrich Merz

TV-News

Weil man den Oppositionsführer der CDU für die «:newstime» bekommen hat, müssen die Superhelden pausieren.

Sat.1 und ProSieben strahlen am Sonntag, 17. September, um 19.45 Uhr ein Interview mit Friedrich Merz (CDU) aus. Bisher wurde ein Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgestrahlt, am Sonntag folgt ein Gespräch mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen). ProSieben und Sat.1 senden wie bisher die gleichen Nachrichten um 20.00 Uhr.ProSieben zeigt am Sonntag, 17. November, zahlreiche Spielfilme von Disneys Marvel. So steht um 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere vonmit Scarlett Johansson auf dem Programm. Der hochgefährliche Taskmaster heftet sich an die Fersen von Black Widow, um sie zur Strecke zu bringen. Offenbar hat sein Hass auf sie mit etwas aus ihrer Vergangenheit zu tun. Gemeinsam mit ihrer Schwester Yelena Belova und ihren Ersatzeltern Alexei Shostakov und Melina Vostokoff, zu denen sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, stellt sie sich ihrem Gegner.ProSieben startet um 08.10 Uhr mit «Ant-Man and the Wasp» ► , weiter geht es mit «Black Panther» ► und «Thor - The Dark Kingdom». Um 15.00 Uhr folgen die ersten beiden Spielfilme von «Guardians of the Galaxy». Der Schwestersender Sat.1 zeigt zur besten Sendezeit Wiederholungen von «Fack Ju Göthe 3» und «Lommbock»