Netflix verlängert «The Lincoln Lawyer»

US-Fernsehen

Mit der dritten Staffel können die Fans wohl im kommenden Sommer rechnen.

Netflix teilte am Mittwoch mit, dass die Seriefür eine dritte Staffel verlängert wurde. Die dritte Runde wird aus 10 Episoden bestehen und auf dem fünften Buch der Serie „The Lincoln Lawyer“ von Michael Connelly, „The Gods of Guilt“, basieren.Fan-Liebling Manuel Garcia-Rulfo wird als Mickey Haller zurückkehren. Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco) und Yaya DaCosta (Andrea Freemann) spielen unter anderem erneut ihre Rollen. Die zweite Staffel von «The Lincoln Lawyer» feierte am 6. Juli 2023 Premiere und kletterte schnell in die Netflix Global Top 10 mit insgesamt 40 Millionen Zuschauern (Stand: 29. August 2023) und erreichte die Top 10 in 81 Ländern.Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), ein ikonoklastischer Idealist, betreibt seine Anwaltskanzlei vom Rücksitz seines Lincolns aus und übernimmt große und kleine Fälle in der weitläufigen Stadt Los Angeles. Die zweite Staffel basiert auf der Bestseller-Romanreihe des renommierten Autors Michael Connelly und basiert auf dem vierten Buch der Serie „The Fifth Witness“.Peter Friedlander, Vice President of Scripted Series, Netflix , USA und Kanada: "Wir freuen uns sehr, «The Lincoln Lawyer» für eine dritte Staffel zurückzubringen. Ted Humphrey und Dailyn Rodriguez haben uns tiefer in die Welt von Mickey Haller hineingeführt und Charaktere und Geschichten entwickelt, die unser weltweites Publikum begeistert haben. Die Serie führt weiterhin unsere weltweiten Listen an und das ist ein Beweis für die Arbeit eines kreativen Powerteams, zu dem Michael Connelly, David E. Kelley, Ross Fineman und unsere Partner bei A+E Studios gehören."