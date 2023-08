«Rosins Restaurants» geht weiter

TV-News

Kabel Eins hat den Start der neuen Folgen bestätigt. Der Auftakt der neuen Folgen beginnt im Saarland.

Sternekoch Frank Rosin ist zurück. Nicht nur am Sonntagmittag zeigt Kabel Eins Folgen seiner Sendung, auch am Donnerstagabend ist der Sternekoch aus Dorsten wieder regelmäßig zu sehen. Zuletzt hatte sich Rosin rar gemacht, schließlich wurde die letzte neue Geschichte am 2. Februar 2023 ausgestrahlt. Damals schalteten 5,9 Prozent aus der Zielgruppe ein.Für die neue Folge reist Rosin nach Wadgassen südlich von Saarlouis. In der "Bisttalstube" trifft Rosin auf den überforderten Koch Michael Strasser. Doch diesmal ist alles anders - denn eigentlich läuft das Restaurant. Rund 60 Essen werden hier jeden Abend an zufriedene Gäste verkauft. Doch Geld bleibt trotzdem nicht übrig. Wird es dem Profi gelingen, das Potenzial des Lokals auszuschöpfen und in Michael die Leidenschaft fürs Kochen wieder zu wecken?Seit mehr als zehn Jahren hilft Frank Rosin Restaurants aus der Krise. Zuerst kommt der Sternekoch und bereitet ein Testessen zu. Dann wird es analysiert und an den Kochkünsten der Gastgeber gefeilt. Nach einigen Tagen der Renovierung und des Trainings folgt ein zweites Essen, bei dem sich die Wirte meist deutlich verbessern.