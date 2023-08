CBS übernimmt acht The CW-Sender

US-Fernsehen

Bereits am Freitag, den 1. September, erfolgt die Umfirmierung.

Alle acht CBS-eigenen Sender, die derzeit an The CW Network angeschlossen sind, werden ab Freitag, 1. September, zu unabhängigen Sendern. Dies gab der Präsident von CBS Stations, Tom Canedo, bekannt, der für die acht Sender verantwortlich ist, die zu unabhängigen Sendern werden.Als Teil des Übergangs wird KBCW-TV in San Francisco seine Rufzeichen in KPYX ändern und als KPIX+ firmieren, und WPCW in Pittsburgh wird seine Rufzeichen in WPKD-TV ändern und als KDKA+ firmieren. Die neuen Marken der Sender stimmen mit den Rufzeichen ihrer CBS-Schwesterstationen KPIX in San Francisco und KDKA in Pittsburgh überein. Die anderen sechs Sender behalten ihre derzeitigen Rufzeichen und werden mit der Stadt, in der sie ansässig sind, und der Kanalnummer (z. B. KSTW-TV, Seattle11) gekennzeichnet.Die Herbstprogramme der neuen unabhängigen Sender werden insgesamt sieben einstündige lokale Nachrichtensendungen umfassen. Die 20-Uhr-Nachrichten auf WPSG-TV Philadelphia, KMAX-TV Sacramento und KDKA+ Pittsburgh werden die einzigen lokalen Nachrichtensendungen sein, die in ihren jeweiligen Märkten zu dieser Stunde ausgestrahlt werden. Und die 20:00 und 21:00 Uhr-Nachrichten auf KPIX+ sind die einzigen lokalen Nachrichtensendungen, die in der Bay Area zu diesen Zeiten ausgestrahlt werden. KPIX+ sendet außerdem eine neue lokale Nachrichtensendung von 7:00 bis 9:00 Uhr, «The Morning Edition from CBS News Bay Area».